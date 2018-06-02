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В "список жертв" организатора "убийства" Бабченко вошли еще два украинских журналиста

02 июня 2018, 14:09  •  70 • Украина

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Украинская телеведущая Татьяна Даниленко и шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина оказались в списке из 47 потенциальных жертв подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщило украинское "Громадське ТВ".

Даниленко подтвердила, что была на встрече с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, она добавила, что в списке потенциальных жертв примерно треть составляют журналисты, а также люди, которые активно пишут в Facebook. Кошкина тоже утвердительно ответила на вопрос "Громадське ТВ" о том, находится ли она в "списке жертв".

Накануне по итогам встречи с генпрокурором Украины Юрием Луценко и представителями спецслужб Украины журналисты Матвей Ганапольский, Евгений Киселев и Осман Пашаев сообщили, что числятся в указанном списке.

Луценко 1 июня заявил, что жертвами подозреваемого в организации "покушения" на Бабченко могли стать 47 человек, большинство из которых - представители СМИ. По словам генпрокурора, среди них также числится "экс-офицер спецслужб РФ", а также "люди, убийство которых спровоцировало бы политическое цунами на Украине". Он также отметил, что провел встречу с 17 лицами из этого списка, в ходе которой им сообщили "часть информации об источнике угрозы" и предложили защиту.

Инсценировка СБУ

Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что Аркадий Бабченко был застрелен в своем доме, почти сутки он считался погибшим. Однако на следующий день СБУ объявила, что на самом деле убийство было инсценировано в связи с необходимостью раскрыть операцию российских спецслужб, якобы готовивших покушение на журналиста. При этом глава спецслужбы объявил, что предполагаемый организатор "покушения" задержан, им оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Борис Герман.

В четверг, 31 мая, Герман во время судебного заседания заявил, что знал об инсценировке убийства Бабченко. По его словам, он сознательно избрал "киллером" монаха-волонтера, активиста "Правого сектора", в прошлом - иеродиакона Аристарха Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской православной церкви Киевского патриархата Алексея Цымбалюка.

Международная реакция

История вызвала неоднозначную реакцию в мире. Международная федерация журналистов назвала действия Украины в ситуации с Бабченко цирком, возмущение "раскрывшейся манипуляцией" выразила международная неправительственная организация "Репортеры без границ". Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир высказал сожаление в связи с решением украинских властей "распространить ложную информацию". МИД Бельгии расценил "покушение" на Бабченко как попытку бороться с обманом при помощи лжи и подчеркнул, что действия Украины противоречат принятым в Европе принципам распространения информации.

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