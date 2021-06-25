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В списках значатся: кто пойдет на выборы в Госдуму от ЛДПР

25 июня 2021, 19:35  •  116 • Политика
ЛДПР планирует вдвое увеличить свое представительство в Госдуме, сообщил «Известиям» член высшего совета партии Сергей Каргинов. На XXXIII съезде либерал-демократы определили кандидатов на предстоящие выборы. Федеральный список ожидаемо возглавил основатель и бессменный лидер политсилы Владимир Жириновский. Кроме него в перечень вошли главы думских комитетов, депутаты и представители органов исполнительной власти. Сегодня, кроме международной повестки, у партии нет особых возможностей на что-то привлечь избирателей, указали политологи. На левом фланге велика конкуренция, обновление «Единой России», расширение «Справедливой России» за счет патриотического сегмента. Это всё ограничивает электоральную базу ЛДПР. Впрочем, на грядущих выборах у либерал-демократов есть шансы взять реванш у коммунистов.

Партийный список

ЛДПР третьей из парламентских политических сил (после единороссов и коммунистов) провела свой XXXIII съезд и определилась с кандидатами, которые поведут партию на выборы в Госдуму. На мероприятии, которое прошло 25 июня в Институте мировых цивилизаций, был утвержден федеральный список, а также перечень одномандатников.
В своем выступлении перед делегатами Владимир Жириновский рассказал однопартийцам об истории партии и напомнил, что ЛДПР стала первой политической силой современной России. Лидер не обошел вниманием и международную повестку, сообщив о проблемах демократического развития в странах Запада. В целом, как отметил Жириновский, ЛДПР предлагает простую программу.
Ни одного бездомного. Много рабочих мест. Ни одного голодного, — подчеркнул политик.
Внезапных решений на съезде не было. Федеральный список ожидаемо возглавил Владимир Жириновский, вторым номером стал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а третьим — член высшего совета партии Сергей Каргинов. Также в партийный топ-15 вошли депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищев и Валерий Селезнев.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В перечне значится губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, советники главы партии Станислав Наумов и Владимир Кошелев. Кроме них в список включены депутат Госсовета Адыгеи Каплан Панеш, экс-депутаты ГД Аркадий Свистунов и Иван Мусатов.
Однако и без сюрпризов не обошлось. Заместитель председателя ГД от ЛДПР Игорь Лебедев объявил о своем решении не принимать участие в думских выборах этого года. «Мое решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев и, безусловно, согласовано с партией», — написал политик на своей странице в Facebook. О дальнейших планах он пока не сообщил.
Несмотря на это, ЛДПР планирует удвоить количество мест в Госдуме, сообщили «Известиям» в руководстве партии. В уходящем созыве во фракции числилось 40 народных избранников.
— Основная цель — увеличение депутатского корпуса от ЛДПР, чтобы продвигать нашу программу, наши идеи и предложения. В принципе, правительство сегодня начинает ее реализовывать. Результат должен дать избиратель. Мы считаем, что депутатов у нас будет не меньше. В той внутриполитической и внешнеполитической ситуации можно говорить вплоть об удвоении состава от ЛДПР, — заявил член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов.
ЛДПР внесла в Госдуму VII созыва многие инициативы, отметил в беседе с «Известиями» член высшего совета партии, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
— Мы в следующей Думе будем добиваться принятия наших законов. У нас много нерешенных вопросов, которые нужно будет решить в Думе нового созыва: индексация пенсий работающим пенсионерам, поддержка пенсионеров, увеличение МРОТа и прожиточного минимума, решение вопросов использования маткапитала, отмена транспортного налога, введение прогрессивного налогообложения, — отметил политик.
Он добавил, что партия продолжит активную законотворческую работу, в том числе «в полях».

Шансы на серебро

21 июня с депутатами уходящего созыва Госдумы встретился Владимир Путин, поблагодарив за работу все фракции парламента.
— Что хочу особо подчеркнуть, лидеры всех фракций, депутаты, представляющие разные политические силы, всегда выступают с общих, консолидированных позиций, когда речь идет о вопросах внешней безопасности, внешней политики, о защите интересов нашей страны и наших граждан, — сказал президент.
Специалисты считают, что на грядущих выборах у ЛДПР есть шансы взять реванш у коммунистов и приблизиться к статусу второй политической силы.
— У кампании партии по регионам есть свои недочеты, но в целом хороший подход к наружной рекламе. Видно, что партия пытается взять большое количество неопределившихся. ЛДПР пытается бороться за голоса тех, кто разочаровался в остальных парламентских силах, — сказал «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.
Он добавил: если Жириновский сможет поддерживать образ эпатажного политика и делать заявления, которые будут находить отклик у населения, то у ЛДПР есть все шансы на второе место. Остальные персоналии в федеральном и региональных списках не играют особого значения, поскольку это партия вождистского типа, подчеркнул эксперт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Результаты партии с политической формой Владимира Жириновского связал и председатель Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.
— ЛДПР ко всем выборам подходит примерно одинаково. Многое зависит от текущей повестки, на которую ЛДПР может сделать ставку. Сегодня, кроме международной повестки, у партии нет особых возможностей на что-то привлечь избирателей. На левом фланге велика конкуренция, обновление «Единой России», расширение «Справедливой России» за счет патриотического сегмента. Это всё ограничивает электоральную базу ЛДПР, — сказал «Известиям» политолог.
По его словам, либерал-демократы на этих выборах будут бороться за то, чтобы попытаться сохранить имеющийся результат.
17 июня президент подписал указа о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября, дав официальный старт избирательной кампании. Позже глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что предстоящее голосование в этом году пройдет в течение нескольких дней из-за COVID-19. А уже 19 числа правящая партия «Единая Россия» провела съезд, где Владимир Путин назвал пятерку лидеров списка ЕР и выдвинул новые инициативы в социальной сфере. 24 июня свой съезд провели в КПРФ, а на 26-е число запланированы мероприятия «Справедливой России».
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