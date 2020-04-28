В списках не значимся. Антиутопия • 178 • Аналитика

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Слишком похоже на дежавю

Сегодня в большой моде антиутопии. Впрочем, они уже вошли в нашу жизнь, мы живём в светлом цифровом будущем. Камеры на столбах, которые вместе с роботами за какие-то сутки пополнили столичную штрафную казну больше чем на миллиард, – это покруче всякой фантастики.



Вот бы такие же безучастные машины распределяли и антикризисную помощь! Получили обоснованные заявки, расписали по нуждающимся кредиты, субсидии и списание налогов, было бы всем настоящее посткризисное счастье!



«Мечтать не вредно!» – словно так и слышишь в ответ из высоких кабинетов. Только адресно и только точечно! Гарант у нас ничего просто так не вещает. Итак, все на спасение «локомотивов» экономики и героев капиталистического труда! Дружно и стройными рядами. Вы очень хотели возвращения СССР – так получите Союз в лучшем виде.



Плановая экономика, 8-часовой, заметьте, нерабочий день, оптимизированная едва ли не до нуля медицина. Вот с бесплатным жильём как-то не получается – зато есть программа ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых. И программа спасения тех, кто под больший процент когда-то вляпался. Их давно уплаченные, но ещё не возращённые кредитные миллионы кто-то уже, по всей видимости, посчитал – чтобы тоже списки составлять. Списки тех, у кого квартиры за долги отбирать будут.



Впрочем, здесь речь совсем не об этих списках. Мы очень кратко обсудим перечни социально значимых и структурно-образующих предприятий. Тех, кому государство планирует оказать антикризисную помощь. Многомиллиардную, надо понимать. В этих списках, по последним данным, представлены все, кто так или иначе может числиться чем-то вроде "поставщика императорского двора".



Оглашать списки, уже скомпонованные и согласованные во всех министерских кабинетах, здесь не имеет никакого смысла. Вопреки нашей традиции всё засекречивать списки прозрачны просто до боли. И до боли знакомы. Ещё со времён прошлого кризиса, 2008 года, когда под программу господдержки попали всего-то 295 предприятий, компаний и банков. «Избранных».



Теперь-то в списках, ещё отнюдь не окончательных, счёт пошёл уже на тысячи. В первом перечне, составленном ещё в конце марта, было, напомним всего 646 предприятий. Впрочем, много — не мало, а хорошо это или плохо, покажет только время. Но и в 2008 году на поддержку, адресную и точечную, разумеется, было направлено очень много нефтедолларов, но явно не так много, как придётся направлять сейчас.



Хотя почему же «придётся»? Можно себе представить, сколько чиновников и в скольких кабинетах или же на удалёнке сейчас буквально потирают руки в ожидании «откатов» и «боковичков» от распределения бюджетных и внебюджетных миллиардов! Ведь не роботы же, увы, будут распределять колоссальные антикризисные суммы.



Но до чего же хочется, чтобы это делали именно роботы! Которым «честные» программисты заложат «честные» программы поддержки. Где будет «честно» прописано, кто и сколько потерял на кризисе, и «честно» просчитано, как и сколько он может заработать после восстановления.



Но ведь главное — это «честно» просчитать, кто и насколько погрел руки на кризисе, причём липовые тесты на COVID-19 и неработающие маски минимум по 50 рублей за штуку по этой статье пройдут так, походя, как дешёвка. Вздохни, читатель, опять антиутопия.



Адресно и точечно

Но что мы всё о плохом, о коррупции, чёрт бы её побрал. Вот все плохие прогнозы сейчас выдают, а председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год.



Кудрин добавил, что сделал свои оценки на базе прогноза, согласно которому ВВП может упасть на 6-8%. МВФ при этом, как известно, говорит более чем о 5%-ном падения."Но повторяю — мы очень сильно связаны с миром. Поэтому от 7% до 8% — сегодня, наверное, более чёткая ориентация, более чёткие цифры, на которые можно ориентироваться", — заявляет руководитель главного контрольного органа страны.



А с чего бы это Алексей Кудрин, который за многие годы после главного кабинета в Минфине и вице-премьерства приучил нас к роли записного пессимиста, вдруг решил вселить во всех нас такие надежды? Может быть, нас уже устали пугать, а большинству просто пора возвращаться к работе? И к нормальной жизни? Судить здесь не будем, хотя за оптимизм всё равно «спасибо».



Профессиональный экономист, который многие годы ухитряется не терять авторитета как в рядах правых, так и у левых, хотя пойди разбери, кто они в России, абсолютно справедливо отметил, что сейчас



«самое сложное — это пережить вот этот пик… Целый ряд отраслей на данный момент потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги».

Вряд ли есть необходимость пояснять, о каких отраслях ведёт речь главный аудитор страны, который на этом посту, по всем признакам, стал понемногу отходить с ультралиберальных позиций. Однако очень хотелось бы понять, почему господдержка, адресная и точечная, будет сконцентрирована на тех, кто попал в те самые списки, о отнюдь не на этих отраслях.



Быть может, потому, что там-то как раз нет достаточно авторитетных «просителей»? Вовсе нет, и в культуре и в спорте, в транспорте и общепите, даже в туризме «авторитетов» хватает, да только списки там какие-то уж очень скромные. Дело-то, как видно, в другом. Кому-то, в отличие от олигархов, рискующих миллиардами, сегодня выступать в роли просителей неудобно, да просто стыдно, и просят они сейчас только об одном – не грабьте!



А лучше возьмите пример с тех, кто двадцать с лишним лет назад выводил страну из дефолта. С Евгения Примакова и Юрия Маслюкова, с Виктора Геращенко и ныне уже совсем позабытого главы службы Валютно-экспортного контроля Олега Павлова. И для начала, если вам так уже не хочется распечатывать резервы, не ослабляйте валютный контроль, а сделайте его предельно жёстким.



Иначе в стране скоро вообще ничего не останется. Ведь отнюдь не простые граждане, которых готовы обвинять во всех грехах и г-жа Набиуллина и г-н Греф, а именно те, кого сейчас внесли в пресловутые списки, тут же станут выводить «госпомощь» на заграничные счета. Законодательно все возможности для этого уже практически оформлены.



Так проявите же политическую волю и закройте все окна и форточки для утечки капиталов в офшоры, займитесь, наконец, расшивкой неплатежей. Впрочем, автор не так наивен – это же антиутопия! Но, тем не менее, ещё совсем неплохо было бы разобраться как с налогами, так и с обязательными платежами, а заодно помочь поддержать кадры, которые могут и не вернуться.



И только не навязывайте так старательно под кризисные зарплаты свои «отравленные» кредиты, которые потом будет невозможно вернуть. Вы же тем самым лишь подтверждаете, что деньги-то у державы есть, и денег много, даже очень много. Оттого-то за державу ещё больше обидно. И вообще, начинайте лучше как раз с людей, а не с каких-то там структур. Структуры не люди, если умрут, то их даже и хоронить-то необязательно.



Кстати, вместо P. S. А почему бы теперь, под угрозой многомиллионной безработицы, не отменить пенсионную реформу? Опять антиутопия? Но признавать свои ошибки – это же удел сильных! Сегодня в большой моде антиутопии. Впрочем, они уже вошли в нашу жизнь, мы живём в светлом цифровом будущем. Камеры на столбах, которые вместе с роботами за какие-то сутки пополнили столичную штрафную казну больше чем на миллиард, – это покруче всякой фантастики.Вот бы такие же безучастные машины распределяли и антикризисную помощь! Получили обоснованные заявки, расписали по нуждающимся кредиты, субсидии и списание налогов, было бы всем настоящее посткризисное счастье!«Мечтать не вредно!» – словно так и слышишь в ответ из высоких кабинетов. Только адресно и только точечно! Гарант у нас ничего просто так не вещает. Итак, все на спасение «локомотивов» экономики и героев капиталистического труда! Дружно и стройными рядами. Вы очень хотели возвращения СССР – так получите Союз в лучшем виде.Плановая экономика, 8-часовой, заметьте, нерабочий день, оптимизированная едва ли не до нуля медицина. Вот с бесплатным жильём как-то не получается – зато есть программа ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых. И программа спасения тех, кто под больший процент когда-то вляпался. Их давно уплаченные, но ещё не возращённые кредитные миллионы кто-то уже, по всей видимости, посчитал – чтобы тоже списки составлять. Списки тех, у кого квартиры за долги отбирать будут.Впрочем, здесь речь совсем не об этих списках. Мы очень кратко обсудим перечни социально значимых и структурно-образующих предприятий. Тех, кому государство планирует оказать антикризисную помощь. Многомиллиардную, надо понимать. В этих списках, по последним данным, представлены все, кто так или иначе может числиться чем-то вроде "поставщика императорского двора".Оглашать списки, уже скомпонованные и согласованные во всех министерских кабинетах, здесь не имеет никакого смысла. Вопреки нашей традиции всё засекречивать списки прозрачны просто до боли. И до боли знакомы. Ещё со времён прошлого кризиса, 2008 года, когда под программу господдержки попали всего-то 295 предприятий, компаний и банков. «Избранных».Теперь-то в списках, ещё отнюдь не окончательных, счёт пошёл уже на тысячи. В первом перечне, составленном ещё в конце марта, было, напомним всего 646 предприятий. Впрочем, много — не мало, а хорошо это или плохо, покажет только время. Но и в 2008 году на поддержку, адресную и точечную, разумеется, было направлено очень много нефтедолларов, но явно не так много, как придётся направлять сейчас.Хотя почему же «придётся»? Можно себе представить, сколько чиновников и в скольких кабинетах или же на удалёнке сейчас буквально потирают руки в ожидании «откатов» и «боковичков» от распределения бюджетных и внебюджетных миллиардов! Ведь не роботы же, увы, будут распределять колоссальные антикризисные суммы.Но до чего же хочется, чтобы это делали именно роботы! Которым «честные» программисты заложат «честные» программы поддержки. Где будет «честно» прописано, кто и сколько потерял на кризисе, и «честно» просчитано, как и сколько он может заработать после восстановления.Но ведь главное — это «честно» просчитать, кто и насколько погрел руки на кризисе, причём липовые тесты на COVID-19 и неработающие маски минимум по 50 рублей за штуку по этой статье пройдут так, походя, как дешёвка. Вздохни, читатель, опять антиутопия.Но что мы всё о плохом, о коррупции, чёрт бы её побрал. Вот все плохие прогнозы сейчас выдают, а председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год.Кудрин добавил, что сделал свои оценки на базе прогноза, согласно которому ВВП может упасть на 6-8%. МВФ при этом, как известно, говорит более чем о 5%-ном падения."Но повторяю — мы очень сильно связаны с миром. Поэтому от 7% до 8% — сегодня, наверное, более чёткая ориентация, более чёткие цифры, на которые можно ориентироваться", — заявляет руководитель главного контрольного органа страны.А с чего бы это Алексей Кудрин, который за многие годы после главного кабинета в Минфине и вице-премьерства приучил нас к роли записного пессимиста, вдруг решил вселить во всех нас такие надежды? Может быть, нас уже устали пугать, а большинству просто пора возвращаться к работе? И к нормальной жизни? Судить здесь не будем, хотя за оптимизм всё равно «спасибо».Профессиональный экономист, который многие годы ухитряется не терять авторитета как в рядах правых, так и у левых, хотя пойди разбери, кто они в России, абсолютно справедливо отметил, что сейчасВряд ли есть необходимость пояснять, о каких отраслях ведёт речь главный аудитор страны, который на этом посту, по всем признакам, стал понемногу отходить с ультралиберальных позиций. Однако очень хотелось бы понять, почему господдержка, адресная и точечная, будет сконцентрирована на тех, кто попал в те самые списки, о отнюдь не на этих отраслях.Быть может, потому, что там-то как раз нет достаточно авторитетных «просителей»? Вовсе нет, и в культуре и в спорте, в транспорте и общепите, даже в туризме «авторитетов» хватает, да только списки там какие-то уж очень скромные. Дело-то, как видно, в другом. Кому-то, в отличие от олигархов, рискующих миллиардами, сегодня выступать в роли просителей неудобно, да просто стыдно, и просят они сейчас только об одном – не грабьте!А лучше возьмите пример с тех, кто двадцать с лишним лет назад выводил страну из дефолта. С Евгения Примакова и Юрия Маслюкова, с Виктора Геращенко и ныне уже совсем позабытого главы службы Валютно-экспортного контроля Олега Павлова. И для начала, если вам так уже не хочется распечатывать резервы, не ослабляйте валютный контроль, а сделайте его предельно жёстким.Иначе в стране скоро вообще ничего не останется. Ведь отнюдь не простые граждане, которых готовы обвинять во всех грехах и г-жа Набиуллина и г-н Греф, а именно те, кого сейчас внесли в пресловутые списки, тут же станут выводить «госпомощь» на заграничные счета. Законодательно все возможности для этого уже практически оформлены.Так проявите же политическую волю и закройте все окна и форточки для утечки капиталов в офшоры, займитесь, наконец, расшивкой неплатежей. Впрочем, автор не так наивен – это же антиутопия! Но, тем не менее, ещё совсем неплохо было бы разобраться как с налогами, так и с обязательными платежами, а заодно помочь поддержать кадры, которые могут и не вернуться.И только не навязывайте так старательно под кризисные зарплаты свои «отравленные» кредиты, которые потом будет невозможно вернуть. Вы же тем самым лишь подтверждаете, что деньги-то у державы есть, и денег много, даже очень много. Оттого-то за державу ещё больше обидно. И вообще, начинайте лучше как раз с людей, а не с каких-то там структур. Структуры не люди, если умрут, то их даже и хоронить-то необязательно.А почему бы теперь, под угрозой многомиллионной безработицы, не отменить пенсионную реформу? Опять антиутопия? Но признавать свои ошибки – это же удел сильных! Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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