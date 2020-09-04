В спину не дышат: молодые партии оценили свои шансы на ЕДГ

Партии, зарегистрированные в 2020 году, рассчитывают на успешные для себя выборы в региональные парламенты в ходе единого дня голосования (ЕДГ). Об этом «Известиям» сообщили в руководстве политических сил . Так, лидер партии «За правду» Захар Прилепин рассказал об активной работе в девяти субъектах , но пожаловался, что об объединении знают пока не везде. «Новые люди» сообщили о своих планах занять места в четырех региональных парламентах . Такое же количество субъектов будет штурмовать и Партия прямой демократии . А вот в «Зеленой альтернативе» сообщили о точечном подходе и выбрали только два субъекта , где сильна экологическая повестка. Эксперты полагают, что шансы на успех в региональных кампаниях есть только у «Новых людей» и партии «За правду».

Очки по осени считают

В ходе грядущего единого дня голосования пройдут выборы депутатов в 11 региональных парламентов . На места «народных избранников» в заксобраниях субъектов будут претендовать не только представители хорошо знакомых россиянам политических сил, но и кандидаты от молодых партий. В Министерстве юстиции «Известиям» сообщили, что за 2020 год было зарегистрировано четыре политических объединения. Среди них партии «Новые люди», «За правду», «Зеленая альтернатива» и Партия прямой демократии.

Все новые силы примут участие в едином дне голосования. И каждая из них рассчитывает на успех на выборах в региональные парламенты. Об этом, в частности, «Известиям» рассказал лидер партии «За правду» Захар Прилепин. Он сообщил о работе его коллег в преддверии ЕДГ в девяти регионах. Речь идет о подготовке к выборам в региональные парламенты Рязанской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Новосибирской, Челябинской и Магаданской областей. Кроме того, проводится кампания для выборов в Тамбовскую городскую думу.

Основатель политической партии «За правду» писатель Захар Прилепин (слева) на учредительном съезде партии Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Естественно, мы рассчитываем на результат, который будет для нас радостен. Хотя мы и понимаем, что в одних регионах позиции сильнее, а в других слабее. Например, сильны позиции в Рязанской области — я оттуда родом, я вырос там . Начали работать там задолго до выборов, — рассказал Захар Прилепин.

Глава партии тем не менее отметил, что в некоторых субъектах политическая сила сталкивается с низкой узнаваемостью. Например, по его словам, в Магаданской области сейчас проходит процесс «опознания» . При этом партия работает с одинаковой отдачей во всех регионах, не делая различий между Рязанью и Магаданом, пояснил глава объединения.

Активную работу в преддверии ЕДГ проводят и «Новые люди». В пресс-службе объединения «Известиям» сообщили, что кандидаты в депутаты региональных и городских парламентов были заявлены в 12 субъектах .

— Мы позитивно оцениваем свои шансы в тех регионах, где зарегистрированы списки для участия в выборах депутатов заксобраний. Это Новосибирская, Калужская, Рязанская и Костромская области. В них мы рассчитываем на победу , — рассказали в партии.

Шанс на миллион

Другие политические силы избрали точечную тактику работы. О целенаправленной предвыборной кампании только в двух субъектах «Известиям» рассказал председатель партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов.

— Мы выдвинули кандидатов в региональные парламенты Челябинской области и Республики Коми. Это всего два субъекта, но мы абсолютно уверены в обоих . Это связано с тем, что в этих регионах сильная экологическая повестка, поэтому мы рассчитываем получить мандаты в обоих регионах, — сообщил глава партии.

В общей сложности партия надеется получить три мандата в этих субъектах, рассказал глава политической силы.

Партия прямой демократии примет участие в выборах в заксобрания Воронежской, Рязанской, Калужской и Иркутской областей.

Участники съезда партии «Новые люди» Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Воронеж и Калуга представляются нам наиболее интересными регионами. Там у нас наиболее сильные команды, наиболее сильные кандидаты. Поэтому мы рассматриваем эти регионы как самые перспективные , — рассказал «Известиям» пресс-секретарь и руководитель регионального управления партии Тимофей Шевяков.

А вот эксперты считают, что не все новые политические силы смогут получить места в региональных парламентах. Политолог Дмитрий Фетисов сообщил «Известиям» о том, что наиболее высокие шансы стать депутатами в субъектах есть у представителей «Новых людей» и партии «За правду».

— Скорее всего, «За правду» получит места в Рязанской области, а «Новые люди» несколько мест в Новосибирске. Это единичные случаи и возможно это только при активной поддержке административного ресурса , — добавил эксперт.

Сейчас ни один из этих проектов не имеет шансов избраться в Государственную думу в 2021 году , отметил Дмитрий Фетисов. Согласен с этой позицией и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

— Некоторые шансы на выборах в региональные законодательные собрания 2020 года есть у политических проектов «Новые люди» и «За правду». Возможность формирования этими партиями мини-фракций в Государственной думе пока трудно оценить . Во всяком случае, кампании этих партий на выборах-2020 заметны, но прорыва в смысле их восприятия населением пока не произошло, — отметил эксперт.

Дмитрий Орлов предположил: это может быть связано с тем, что агитационная кампания новых партий стартовала слишком поздно. Это придется компенсировать активной работой в период до выборов в Государственную думу , добавил специалист. Глава АПЭК также подчеркнул, что основными игроками на партийном поле остаются «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.