Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего н...
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
Главная / Политика

В СПЧ высказались против возвращения смертной казни

17 марта 2021, 19:30  •  6 • Политика
Запрос в обществе на отмену моратория на смертную казнь появляется из-за громких судебных дел и после выхода на свободу опасных преступников, но возвращать эту меру наказания не стоит, выразил мнение в среду, 17 марта, ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов.
Таким образом он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа от 17 марта, согласно которым примерно 2% россиян хотели бы отменить мораторий на смертную казнь.
«Это небольшая доля <...>. Но люди об этом [смертной казни] помнят, потому что, к сожалению, тяжкие преступления совершаются, и они на слуху. На мелочь мы не обращаем внимание, а на серьезные вещи мы смотрим, конечно. И, когда выходят на свободу системные насильники и убийцы, это вызывает вопрос: а что дальше будет? Конечно, все боятся за себя, за своих близких и родных», — приводит «РИА Новости» слова Точенова.
Он добавил, что некоторые вещи действительно требуют серьезного наказания, однако люди не в праве лишать жизни других людей. Секретарь СПЦ призвал придерживаться общепринятых мировых ценностей.
При этом он подчеркнул, что совсем исключать смертную казнь нельзя. Меры лишения свободы должны соответствовать тем статьям, где предусматривается смертная казнь, сказал Точенов.
В ноябре 2019 года были опубликованы результаты опроса фонда «Общественное мнение», согласно которым более половины россиян выступили за возвращение смертной казни в стране.
После убийства девятилетней школьницы в Саратове в начале октября 2019 года вопрос о возможности отмены моратория на смертную казнь начал активно обсуждаться в российском обществе.
12 октября 2019 года соответствующий опрос был размещен на официальной странице Госдумы во «ВКонтакте» — тогда снятие моратория на высшую меру наказания поддержали порядка 80% опрошенных пользователей соцсети. В то же время в нижней палате парламента призвали не превращать опрос во «всенародный референдум». В Кремле заявили, что данный вопрос не обсуждается.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



6
Источник
Похожие новости
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 00:15
Эксперт раскрыл главную украинскую угрозу для Крыма: "Превосходно владеют русским языком"
17 марта 2021, 12:10
"Загадочное заявление" расшифровано: США попадут в яму, куда столкнули СССР
17 марта 2021, 12:10
Чем закончится президентство Зеленского: прогноз Вассермана
17 марта 2021, 02:05
Израиль нанёс ночной авиаудар по Дамаску: ПВО перехватывают ракеты - видео
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой"...
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворо...
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговори...
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского грозят стать сенсацией
13 марта 2021, 09:10
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
16 марта 2021, 00:25
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
12 марта 2021, 19:25
Вкус галстука Саакашвили во рту президента Украины. Россия сказала своё слово
14 марта 2021, 09:55
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит совать свой нос"
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.