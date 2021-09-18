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В создании альянса AUKUS Пушков увидел признак заката империи США
18 сентября 2021, 06:35 • 130 • Политика
США, Великобритания и Австралия создали альянс AUKUS. Сенатор Алексей Пушков считает, что Вашингтон демонстрирует нерациональное поведение. Политик увидел в новом партнёрстве признак заката американской империи.
Новый альянс в области безопасности рассчитан на дипломатическое и военное сотрудничество. В частности, Австралия сможет получить технологии атомных подводных лодок.
AUKUS создавался для противодействия Китаю. После объявления о создании альянса Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций.
Алексей Пушков в своём Telegram-канале написал, что англо-саксонские страны опять перегнули палку. В прошлый раз они попытались запугать Турцию, чтобы та отказалась от русских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также угрожали немцам санкциями из-за "Северного потока – 2".
"У такого, казалось бы, нерационального поведения США есть серьёзные причины", - считает политик.
Он объяснил, что мир многомерен и он бросает всё новые и новые вызовы американской геополитической империи. Как правило, это вызовы крупные и неприятные. В такой ситуации Вашингтону всё труднее принимать взвешенные решения.
По мнению Пушкова, США решают всё в одностороннем порядке, справляясь лишь с одной проблемой, и не могут найти баланс.
"В итоге, отвечая на один вызов, в данном случае, со стороны Китая, США создают для себя другой. Невозможность или неспособность сбалансировать решения – неизбежная черта империй в эпоху их заката", - сделал вывод сенатор.
Ранее жители Китая, узнав об альянсе AUKUS, высказали, что думают об американской политике. "Играют в свою смерть", - пишут люди.
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