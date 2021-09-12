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В Совфеде заявили о желании Украины жить за счет России

12 сентября 2021, 02:05  •  77 • Политика
Украина должна договариваться о транзите газа напрямую с Россией, а не через посредников. Об этом в субботу, 11 сентября, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, отметив, что Украина просто хочет жить за счет РФ.
«Причем тут транзит газа и нормандский формат? Украина по этому вопросу должна договариваться с Россией без посредников. <…> Они просто хотят жить за наш счет», — сказал он «РИА Новости».
Также сенатор подчеркнул, что линия властей Киева по противодействию запуску газопровода «Северный поток – 2» уже «раздражает» Европу, поскольку европейцы заинтересованы в запуске СП-2.
Ранее в этот день глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил о том, что Украина ждет от Германии и Соединенных Штатов гарантий, «закрепленных на бумаге», касательно транзита газа.
Накануне «Газпром» сообщил, что строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено. В свою очередь, в компании — операторе трубопровода Nord Stream 2 AG рассказали, что на СП-2 начнутся пусконаладочные работы, чтобы ввести объект в эксплуатацию до конца года.
Комментируя «Известиям» завершение строительства газопровода, член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт указал на то, что Германия является индустриальной страной, поэтому «Северный поток – 2» ей нужен. По его словам, для ФРГ реализация проекта — это хорошая новость.
8 сентября источник в российской делегации, близкий к переговорам, рассказал о том, что украинская сторона попыталась включить в проект итогов саммита нормандского формата газовую тематику, однако данные вопросы могут рассматриваться только в контексте поставок газа в самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
3 сентября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила что страна готовит юридические предложения для консультаций с США и Германией в части гарантий Киеву после запуска газопровода «Северный поток – 2», а также возможным компенсациям в рамках соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
«Северный поток – 2» строили от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.
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