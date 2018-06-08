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В Совфеде заявили о сфабрикованных «доказательствах» в деле Вышинского

08 июня 2018, 11:39  •  38 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя в разговоре с RT сообщение СБУ о якобы обнаружении в банковской ячейке главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского $200 тыс. и предмета, похожего на пистолет «Браунинг 1906», заявил, что Киев продолжит нагнетать обстановку вокруг журналиста.
 
© РИА Новсоти
 

«Украинские власти понимают, что здорово себя дискредитировали «покушением» на Бабченко. Им надо исправлять положение, поэтому они, думаю, переключились на Вышинского. Чтобы доказать, что Россия якобы, как они говорят, ведёт гибридную войну, всю эту ситуацию будут раскручивать больше и больше. А с учётом того, что они очень «чистоплотные», то могут и деньги положить в ячейку, и пистолет, и вообще автомат», — сказал он.

Цеков также добавил, что глава РИА Новости Украина интересен Киеву только в качестве инструмента противодействия России.

«Ситуация с Вышинским с самого начала была неубедительной. И сейчас они фабрикуют «доказательства» его причастности к чему бы там ни было... Но это ещё раз показывает глупость украинских спецслужб, которую они уже продемонстрировали на примере с Бабченко», — заключил сенатор.

Ранее в СБУ сообщили, что провели обыск в банковской ячейке главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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