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В Совфеде заявили о незначительности санкций Австралии и Канады

30 марта 2021, 13:40  •  100 • Политика
Введенные Австралией и Канадой антироссийские санкции ничего не значат ни для жителей Крыма, ни для России. Об этом во вторник, 30 марта, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Эти санкции для крымчан и в целом для России ничего не значат. Австралия и Канада, таким образом, просто вновь подтверждают верность союзничеству с США. У нас никто не заметит эти санкции, но в Австралии и Канаде смогут отчитаться перед хозяевами в Вашингтоне и продемонстрировать, как они борются с Россией. Мы уже настолько привыкли к подобным санкциям, что абсолютно спокойно на них реагируем», ― сказал он.
Также Джабаров указал на то, что Австралия и Канада для России во многом «экзотические страны». По его словам, с этими государствами у РФ даже нет плотных экономических связей.
Ранее в этот же день в посольстве России в Австралии подчеркнули, что санкции, введенные в связи со строительством моста через Керченский пролив, являются недружественным шагом.
МИД Австралии 30 марта объявил о введении санкций в отношении одного физлица и четырех компаний из России, «связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста».
Санкции были введены в координации с Канадой, которая за день до этого также объявила о расширении санкций в отношении российских физических лиц и четырех предприятий в Крыму, обвинив РФ в «незаконной оккупации и аннексии».
В свою очередь глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в связи с этим заявил, что никакие санкции не помешают развитию полуострова. Он подчеркнул, что санкции работают как эффект бумеранга и, как только откроют границы, иностранцы вновь поедут в Крым увидеть своими глазами Крымский мост.
Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в тот же месяц на мосту было открыто автомобильное движение. В конце 2019 года прошла торжественная церемония открытия железнодорожного движения, первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других западных стран не признают итоги голосования. Киев считает полуостров своей территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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