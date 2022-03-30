В Совфеде заявили о нежелании РФ затягивать спецоперацию в Донбассе

РФ не собирается искусственно затягивать спецоперацию по защите Донбасса. Об этом во вторник, 29 марта, заявил зампред комитета Совфеда Андрей Климов.

«Россия не собирается искусственно затягивать операцию, и если есть возможность завершить политико-дипломатическим путем, если есть такой шанс, его нельзя упускать и нужно как можно скорее переходить от военного варианта к политико-дипломатическому», — приводит «РИА Новости» слова политика.

Он добавил, что предложения Украины на переговорах в Стамбуле можно оценить позитивно, однако Киев может использовать встречу для перегруппировки военных.

«То, что прозвучали такие предложения от Украины, уже хорошо, хорошо, что получен такой сигнал, но никакой уверенности в том, что они будут это выполнять и что не используют это как способ перегруппироваться своих [военных] и свои стрингеры, нет», — заключил Климов.

Ранее в этот день во Дворце Долмабахче в турецком Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций, они продлились около трех часов. Параллельно с переговорами прошел раунд глав делегаций — Владимира Мединского и члена украинской делегации Давида Арахамии.

Позже Мединский сообщил, что встреча прошла конструктивно, Москва получила от Киева понятно сформулированную позицию и делает два шага навстречу для урегулирования ситуации.

До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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