Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Без промедления. В Госдуме потребовали лишить мандата оправдавшей пытки русских ...
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил&qu...
Главная / Политика

В Совфеде заявили о нежелании РФ затягивать спецоперацию в Донбассе

30 марта 2022, 14:40  •  237 • Политика
РФ не собирается искусственно затягивать спецоперацию по защите Донбасса. Об этом во вторник, 29 марта, заявил зампред комитета Совфеда Андрей Климов.
«Россия не собирается искусственно затягивать операцию, и если есть возможность завершить политико-дипломатическим путем, если есть такой шанс, его нельзя упускать и нужно как можно скорее переходить от военного варианта к политико-дипломатическому», — приводит «РИА Новости» слова политика.
Он добавил, что предложения Украины на переговорах в Стамбуле можно оценить позитивно, однако Киев может использовать встречу для перегруппировки военных.
«То, что прозвучали такие предложения от Украины, уже хорошо, хорошо, что получен такой сигнал, но никакой уверенности в том, что они будут это выполнять и что не используют это как способ перегруппироваться своих [военных] и свои стрингеры, нет», — заключил Климов.
Ранее в этот день во Дворце Долмабахче в турецком Стамбуле прошли переговоры российской и украинской делегаций, они продлились около трех часов. Параллельно с переговорами прошел раунд глав делегаций — Владимира Мединского и члена украинской делегации Давида Арахамии.
Позже Мединский сообщил, что встреча прошла конструктивно, Москва получила от Киева понятно сформулированную позицию и делает два шага навстречу для урегулирования ситуации.
До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.
24 февраля 2022 года российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


237
Источник
Похожие новости
30 марта 2022, 00:40
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
30 марта 2022, 06:30
Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
30 марта 2022, 12:20
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
30 марта 2022, 03:00
Путин внёс изменения в состав научного совета при Совбезе: Стали известны имена исключённых
30 марта 2022, 08:15
Спасение полковника из-под огня украинского снайпера: Спецоперацию провернул раненый журналист
30 марта 2022, 04:45
В Крыму неадекватный водитель поддержал Украину: перекрыл дорогу пешеходам
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 марта 2022, 00:40
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
30 марта 2022, 06:30
Постпред Украины поставил России ультиматум в Совбезе ООН
30 марта 2022, 12:20
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
30 марта 2022, 03:00
Путин внёс изменения в состав научного совета при Совбезе: Стали известны имена исклю...
30 марта 2022, 01:45
«Это и есть тот предел»: почему в Европе заговорили о трудностях приёма беженцев с Ук...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
26 марта 2022, 19:05
Кадыров задал лидерам Европы неудобный вопрос в лоб: "Серьёзно, ответьте"
24 марта 2022, 14:00
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось Лаврову
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
26 марта 2022, 17:20
Кадыров напрямую обратился к Байдену: "Ты человек или..?"
27 марта 2022, 21:55
В СНБО Украины призвали открыть "второй фронт" против России: Ответ пришёл из Грузии
30 марта 2022, 00:40
Никаких компромиссов с Россией быть не может: Зеленский выступил с новым обращением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.