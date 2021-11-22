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В Совфеде заявили о неприменении ВС России на юго-востоке Украины

22 ноября 2021, 17:50  •  257 • Политика
Россия никогда не использовала и не будет использовать свои Вооруженные силы на юго-востоке Украины. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя заявления об угрозе, которая якобы исходит от Москвы в сторону Киева.
«В истории международных отношений Россия ни разу ни на кого не нападала, ни в случае с Грузией, ни в случае с Крымом, ни в случае с юго-востоком Украины», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».
Сенатор указал на то, что Россия никогда не использовала свои ВС для захвата чужих территорий.
Ранее в этот день Косачев заявил, что информационная кампания вокруг якобы предстоящего вторжения России на Украину преследует несколько целей. По его мнению, подобные заявления делаются для того, чтобы зафиксировать в мозгах обывателей мнение о соответствующих планах РФ. Вице-спикер также подчеркнул, что сложившаяся ситуация может привести к вооруженным действиями со стороны Украины.
За последние дни ряд западных СМИ написал статьи о якобы возможном российском вторжении. В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.
Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова Буданова как фейк или политическую игру. По словам эксперта, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.
Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».
С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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