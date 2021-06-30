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В Совфеде заявили о настрое Запада на конфронтацию с Россией

30 июня 2021, 21:30  •  138 • Политика
Периодическое появление в СМИ провокационных материалов говорит о том, что Запад настроен на конфронтацию с Россией. Об этом в среду, 30 июня, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя опубликованную в немецком издании Bild информацию о масштабной кибератаке на ФРГ якобы со стороны РФ.
«Немцы и британцы, как обычно, немного отстают от американцев. Сначала США затевают подобные провокации, потом их подхватывают другие страны Запада: Чехия, Великобритания или ФРГ. Сценарий один и тот же — обвинить Россию неизвестно в чем, не выявить виновных, но назначить наказание представителям РФ», — сказал он.
По словам сенатора, провокации, которые периодические появляются в иностранной прессе, говорят лишь о том, что Запад настроен только на конфронтацию. В связи с этим Джабаров выразил сожаление, поскольку, по его словам, Россия всегда нацелена на сотрудничество, в том числе и по вопросам кибербезопасности.
Ранее в этот день издание Bild со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщило о масштабной кибератаке на инфраструктуру и банковские системы ФРГ якобы со стороны России. Отмечалось, что за атакой стояли члены хакерской группы Fancy Bear.
Источники газеты в качестве возможных причин для кибератаки назвали месть за санкционную политику в отношении РФ, а также попытку предотвратить «жесткие санкции» против Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко.
При этом в федеральном управлении по информационной безопасности Германии (BSI) не подтвердили появившуюся в СМИ информацию.
26 июня эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал о том, что многие хакерские группировки специально пытаются оставить «следы», чтобы подставить другие государства. Поэтому определить, на правительство какой страны они работают, в последние годы стало гораздо сложнее.
24 июня секретарь Совета безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев рассказал, что в 2020 году на критическую инфраструктуру России было совершено более 120 тыс. кибератак. Он уточнил, что большая часть из них осуществлялась с территории США, Германии и Нидерландов.
Патрушев подчеркнул, что Россия выступает за неполитизированное сотрудничество между странами для создания глобальной системы кибербезопасности.
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