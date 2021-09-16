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В Совфеде заявили о готовности Apple к прямому диалогу с властями РФ
16 сентября 2021, 20:40 • 102 • Политика
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в дела России сообщила о готовности американской компании Apple к ведению прямого диалога и содействию органам российской власти. Об этом говорится в 16 сентября в заявлении комиссии.
«Позитивно восприняли готовность к «ведению прямого диалога и оказанию содействия органам государственной власти на всех уровнях», высказанную представителем компании Apple», — говорится в документе.
Как ранее в этот день заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, Google и Apple не предоставили на заседании комиссии Совета Федерации объяснений своим действиям. По его словам, возглавляемое им ведомство примет решение о штрафах в отношении компаний в зависимости от их реакции на требование удалить нарушающее российское законодательство приложение из магазинов.
Также Роскомнадзор готов применить оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. Решение об этом примут в ближайшее время.
Ранее в этот день глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что доказательства действий Apple и Google, рассматриваемых властями России как вмешательство в дела страны, были переданы МИД РФ послу США. В обоих представлениях есть требования принять все меры по устранению указанных прокуратурой нарушений российского законодательства, способствующих вмешательству в выборы.
10 сентября в Мировом суде Москвы сообщили, что Google может грозить штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.
2 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что компании Google и Apple равнодушно относятся к требованиям российских регуляторов, что неприемлемо, особенно в преддверии выборов в стране. Компании уже проигнорировали часть предписаний, направленных российской стороной, относительно прекращения доступа к признанным экстремистскими ресурсам и их онлайн-приложениям, отметила дипломат.
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