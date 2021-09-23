В Совфеде заявили о дискриминации российских дипломатов в ПАСЕ

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Делегация не сможет свободно перемещаться по Страсбургу

В скором времени, 27 сентября, стартует осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Однако у российских дипломатов не будет возможности свободно перемещаться по Страсбургу. Виной тому "Спутник V".

Член делегации Совфеда Владимир Круглый сообщил, что уведомление об этом получили все представители РФ на ПАСЕ. Объяснили в Европе это тем, что Россия находится в так называемой красной зоне, а привиты делегаты "Спутником V", который еще не получил одобрения Всемирной организации здравоохранения. По этой причине российские представители смогут перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи.

Примечательно, что привитым Pfizer делегатам из Турции, которая тоже находится в "красной зоне", или украинским дипломатам, столкнуться с ограничениями не придется.

"Как-то это все выглядит не очень",

– отметил Круглый.

Заслуженный врач также указал на то, что ВОЗ не торопится регистрировать российскую вакцину, хотя РФ уже предоставила организации все необходимые для этого документы, а представители побывали на производстве. По мнению Круглого, в таком отношении прослеживается определенная дискриминация страны.

Ранее Аргентина опубликовала данные о побочных эффектах у привитых "Спутником V".