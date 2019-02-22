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В Совфеде заявили, что с задержанных в Керченском проливе моряков "пылинки сдувают"

22 февраля 2019, 17:54  •  69 • Политика
Как заявил член Совфеда России Олег Морозов, российская сторона буквально"пылинки сдувает" с задержанных в Керченском проливе украинских моряков, поэтому Киев ничего не может предъявить Москве. Это поняли и в ЕСПЧ, который проигнорировал запрос украинской стороны по керченскому инциденту.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить запрос Украины о применении новых обеспечительных мер в связи с инцидентом в Керченском приливе. Об этом сообщило в пятницу Министерство юстиции России.
Украинская сторона утверждала, что задержанным в ноябре 2018 года морякам ВМС Украины якобы требуется специализированная медпомощь. Однако Москва предоставила ЕСПЧ все необходимые документы о здоровье граждан Украины, которые сейчас находятся в СИЗО.
Как объяснил член Совета Федерации Олег Морозов, Киев называл украинских моряков "военнопленными", тогда как в реальности они были задержаны за нарушение границы России. Сами задержанные не предъявляли никаких претензий к условиям содержания в СИЗО, так как с них буквально "пылинки сдувают", поэтому ничего Москве предъявить нельзя.
"Я думаю, ЕСПЧ не смог или в хорошем смысле не захотел представлять эту ситуацию как боевые действия между Россией и Украиной. Отсюда и это решение", - заявил сенатор в интервью РИА ФАН.

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