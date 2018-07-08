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В Совфеде заявили, что РФ выступает за деполитизированный диалог по вопросам безопасности
08 июля 2018, 18:09 • 51 • Политика
БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Россия готова вести деполитизированный диалог по противодействию терроризму и по вопросам безопасности. Об этом заявил в воскресенье в Берлине первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, выступая на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
"Сегодня странам НАТО и Евросоюза надо ответить на вопрос. Какой они видят архитектуру безопасности - разделенной, в противостоянии с Россией, или объединенной, в совместной работе по общим угрозам? К сожалению, пока многосторонние форматы используются не для восстановления доверия, а для давления на Россию, в том числе путем ограничения диалога", - сказал он.
"Внедренный в общественное сознание враждебный образ России не имеет ничего общего с реальным положением дел в нашей стране", - отметил сенатор. "Мы поддерживаем попытки деполитизированного разговора", - добавил он. По его словам, в настоящее время необходимо "восстанавливать сотрудничество по всему комплексу угроз и вызовов".
Сессия ПА ОБСЕ проходит в историческом здании германского Рейхстага, где теперь заседает Бундестаг. В ней принимают участие около 300 парламентариев из 57 стран ОБСЕ. Российскую делегацию возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате вопросы международного сотрудничества.
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