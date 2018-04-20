В Совфеде заявили, что РФ следует подать в суд на США за клевету и необоснованные санкции

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия должна активно задействовать инструмент судебного преследования иностранных граждан, организаций и государственных структур за вмешательство во внутренние дела РФ, клеветнические высказывания в адрес государства и ничем необоснованные санкции, которые приводят к убыткам. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Национальный комитет Демократической партии (НКДП) подал в пятницу иск в окружной суд Манхэттена (Нью-Йорк) против правительства России, членов предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и организации Wikileaks, обвинив их в сговоре с целью помешать проведению президентской гонки и помочь республиканцу. Об этом говорится в материалах суда.

"США подачей иска в суд в адрес России открывают новый жанр политической деятельности, когда не только публично винят в своих поражениях кого-то (в данном случае Россию), но еще пытаются за это и в суд подать. Они показали, что взяв пустышку, можно возбудить дело против целого государства. Они же будут требовать компенсацию. Давайте встречные иски предъявим, сколько миллиардов потеряли наши компании", - сказал Климов.

По его мнению, раз в Вашингтоне решили задействовать инструмент судебного преследования по поводу якобы вмешательства в их дела, России тоже следует как можно активнее использовать его, тем более, что фактов вмешательства в суверенные дела России извне более, чем достаточно.

"Все наши предприятия, которые пострадали от этого безобразия, должны составить исковые заявления. Все клеветнические измышления в адрес нашего руководства и нашего государства - это тоже достойно судебного разбирательства. По поводу Скрипалей сколько всего наслушались. Подать иски в защиту чести и деловой репутации по всем случаям", - сказал Климов.

"Когда они созданные ими самими мифы пытаются закрепить решениями судов, это, конечно, требует нашего более серьезного отношения к теме правового судебного преследования. Мы можем выставлять многомиллионные иски за такие неправомерные действия как введение необоснованных санкций", - добавил сенатор, возглавляющий в Совфеде комиссию по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России.

Он считает, что такие иски могли бы подать, как компании, которые понесли убытки от санкций, введенных под надуманными предлогами, так и отдельные граждане, чьи интересы были задеты подобными неправомерными действиями со стороны иностранных государств.

"Надо подавать иски и в наши суды, и в международные суды США. Пусть отклоняют, но это должно быть зафиксировано. Пусть суммы накапливаются. Рано или поздно мы научимся эти вещи возмещать. Все надо оформлять юридически. На это надо обратить внимание", - уверен сенатор.

В качестве ответчиков в документах НКДП США, кроме прочего, указаны Российская Федерация, Главное управление Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, а также Wikileaks, Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп - младший, бывший глава избирательного штаба республиканца Пол Манафорт, его деловой партнер Ричард Гейтс и бывший советник Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос. Последним троим ранее обвинения уже были предъявлены специальным прокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование приписываемых России попыток вмешательства в выборы в США.

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