Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Даже ему не стоит говорить": Депутат Журавлев осадил Эрдогана за &quo...
Стали известны детали разговора Зеленского с патриархом Варфоломеем
Зачем Украина выставила похищенного Цемаха ключевым свидетелем крушения малазийс...
Россияне едут в Крым поесть огурцов
Главная / Политика

В Совфеде заявили, что прогнозы о вмешательстве США в выборы России подтвердились

08 августа 2019, 19:24  •  71 • Политика

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Прогнозы временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ о том, что избирательная кампания в России будет проходить не без влияния из-за рубежа, подтвердились. Об этом в четверг заявил ее председатель Андрей Климов.

"На заседании комиссии 30 мая был рассмотрен вопрос о намерениях вмешательства США и их партнеров в российскую политическую систему накануне единого дня голосования 8 сентября 2019 года. Тогда нами был сделан вывод о том, что США и их зарубежные сторонники при фактическом пособничестве тех, кого за рубежом рассматривают как собственных сторонников в деле дестабилизации российской политической системы, попробуют воспользоваться очередными выборами в нашей стране. К сожалению, наши выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке, подтвердились", - сказал Климов, отметив, что одной из целей вмешательства являются выборы в Мосгордуму.

По его словам, комиссия зафиксировала попытки лоббистских структур США повлиять на выборный процесс в РФ. "После того, как мы ввели законодательные меры, признавая целый ряд организаций нежелательными, что стало происходить? Эти организаций начали пользоваться "прокладками": либо использовать филиалы иностранных организаций, работающих на территории РФ по совершенно другим официальным вопросам, либо они использовали наши неправительственные организации, получавшие соответствующие гранты на совершенно другие официальные цели. Сегодня у нас появились факты, что привлекаются официальные коммерческие лоббистские структуры, в том числе США, мы знаем их конкретные попытки воздействовать на некоторых членов СПЧ, на людей, работающих в вузах", - сказал Климов на заседании комиссии.

"DDoS-атаки, которые исчисляются миллиардами, по отношению к нашей чувствительной системе, связанной с безопасностью государства, более половины этих атак ведется с территории США", - также добавил Климов, отмечая примеры иностранного вмешательства во внутренние дела России в преддверии единого дня голосования 8 сентября.

Ранее Климов заявил, что временная комиссия фиксирует признаки иностранного вмешательства в несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. По мнению сенатора, этот вывод подтверждают, например, новостные сюжеты "ведущих англоязычных и прозападных СМИ", где, по словам Климова, шло одностороннее толкование произошедших событий. Он добавил, что контент-анализ данных СМИ, а также хронология освещаемых событий свидетельствуют о том, что их главной целью было раздувание скандала.

Заседание с участием послов

В свою очередь зампред комиссии Людмила Бокова предложила провести заседание комиссии с участием послов тех стран, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела России.

"Вполне разумным было бы в рамках работы комиссии, думаю, даже в сентябре, провести заседание с участием послов тех стран, с территории которых мы активно видим различного характера действия, которые расцениваем как явное, очевидное вмешательство [в выборы РФ]", - сказала Бокова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве. В числе СМИ, предпринявших такие попытки, она назвала германский телеканал Deutsche Welle.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, 3 августа сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. При этом 27 июля в подобной акции участвовали порядка 3 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны, 88 из них отправлены под административный арест. Власти заранее предостерегли участников акций об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованных акциях и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в них.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
08 августа 2019, 11:39
Атамбаев пригрозил Бишкеку митингом: "Часть моих сторонников хотят идти на Белый дом"
08 августа 2019, 12:54
Нарышкин призвал к сдержанности участников конфликта в Киргизии
08 августа 2019, 14:54
Киргизия: Гражданская война лайт
08 августа 2019, 18:09
"Данные свидетелей засекречены": Коц о том, что следователи "никогда не покажут" по делу МН17
08 августа 2019, 12:54
Захарова заявила, что Россия рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны
08 августа 2019, 11:39
Игнорировал вызовы на допрос: Генпрокуратура Киргизии объяснила штурм дома Атамбаева
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 августа 2019, 01:54
Вместе с Эрдоганом против России: Зеленский готовит переворот в Черноморском регионе?
08 августа 2019, 14:54
"Война начнется с новой силой": Полковник заговорил о скорой "страшной...
08 августа 2019, 03:24
На Украине теперь один жених на десять невест. Все уехали на заработки или на войну
08 августа 2019, 01:54
Крым - не русский. Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление
08 августа 2019, 08:24
Первый полёт новейшего оружия Путина (Telegram. Обзор)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорьевой дал признательные показания
02 августа 2019, 06:09
Главный расследователь "российского вмешательства" Мюллер сам оказался преступником - The Federalist
04 августа 2019, 17:54
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
06 августа 2019, 07:24
«Объяснение неудач»: в Грузии обвинили «российскую пропаганду» в попытке помешать евроинтеграции
04 августа 2019, 00:24
Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - русский навсегда
04 августа 2019, 06:54
Кто выиграл и кто проиграл на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.