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В Совфеде заявили, что истребитель Су-57 подтвердил свои качества в боевых условиях Сирии
19 августа 2018, 20:54 • 121 • Политика
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил все свои характеристики в ходе боевых действий в Сирии. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Су-57 отлично завершил первый этап государственных испытаний, подтвердил все заданные в тактико-техническом задании летно-технические характеристики. Он проявил себя не только на полигонах, но и в реальных боевых действия в Сирии", - сказал сенатор.
Он напомнил, что пилотные образцы этого самолета были отправлены на российскую авиабазу Хмеймим еще полгода назад.
По словам Бондарева, у Су-57 "огромный модернизационный потенциал, которого хватит на полвека вперед". Бортовая радиоэлектроника самолета построена на принципах открытой архитектуры.
"По сути этот истребитель имеет все задатки для превращения в дальнейшем в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины", - подчеркнул Бондарев.
Этот многофункциональный авиакомплекс способен воевать как в одиночку, так и в рамках концепции "единого поля". Бондарев отметил его возможности по передаче данных о целях другим самолетам и наземным комплексам ПВО, а также по получению целеуказания от них. Бортовая система Су-57 управления может сопровождать до 60 целей, одновременно обстреливая 16 из них.
Как заявил ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, ОАК и Минобороны РФ планируют заключить контракт на поставку первой партии истребителей Су-57 до конца лета, на форуме "Армия-2018".
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