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В Совфеде заверили, что знают, как реагировать на ложь и агрессию Британии
14 марта 2018, 18:24 • 235 • В мире
Сенатор Евгений Серебренников прокомментировал, как Россия ответит на выпады британских властей.
Российские дипломаты ведут серьезную работу с британскими коллегами. Несмотря на то что руководство Соединенного Королевства объявило о высылке 23 сотрудников российской дипмиссии, работа с Лондоном продолжается. Об этом заявил Царьграду первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников
Он подчеркнул, что ранее дело Скрипаля, в рамках которого премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о высылке более 20 русских дипломатов, уже прокомментировал и президент РФ, и глава МИД России.
Отметим, что Москва призвала британских коллег предоставить доказательства относительно причастности РФ к данной истории. Кроме того, российские дипломаты попросили британское следствие предоставить образцы вещества, которым отравился Скрипаль.
На это Лондон не отреагировал.
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