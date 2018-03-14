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В Совфеде заверили, что знают, как реагировать на ложь и агрессию Британии

14 марта 2018, 18:24  •  235 • В мире
Сенатор Евгений Серебренников прокомментировал, как Россия ответит на выпады британских властей.
Российские дипломаты ведут серьезную работу с британскими коллегами. Несмотря на то что руководство Соединенного Королевства объявило о высылке 23 сотрудников российской дипмиссии, работа с Лондоном продолжается. Об этом заявил Царьграду первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников
"Мы продолжаем на дипломатическом уровне огромную, масштабную, серьезнейшую работу", - заметил он. - На ложь [со стороны Лондона], на безосновательные агрессивные выпады нельзя как-то иначе реагировать".
Он подчеркнул, что ранее дело Скрипаля, в рамках которого премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о высылке более 20 русских дипломатов, уже прокомментировал и президент РФ, и глава МИД России.
Отметим, что Москва призвала британских коллег предоставить доказательства относительно причастности РФ к данной истории. Кроме того, российские дипломаты попросили британское следствие предоставить образцы вещества, которым отравился Скрипаль.
На это Лондон не отреагировал.
"Со стороны российского государства, со стороны нашего МИДа, со стороны дипломатов Министерства обороны предпринимаются сегодня уже исчерпывающие шаги, чтобы каким-то образом смягчить эту напряженность. Но результатов пока нет. Будем продолжать работу", - подчеркнул Евгений Серебренников.

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