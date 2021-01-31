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В Совфеде увидели госизмену в призыве ФБК к США ввести санкции против россиян

31 января 2021, 18:55  •  166 • Политика
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) к Вашингтону о введении санкций против ряда россиян похож на госизмену. Соответствующее заявление он сделал «Известиям» в воскресенье, 31 января.
Парламентарий призвал жестко отреагировать на подобные действия представителей фонда. В том числе он призвал обратить на это внимание Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Генеральную прокуратуру РФ.
«Когда граждане России призывают ввести санкции против своей страны, против своих сограждан, это очень похоже на преступление против самого ценного — против Родины, — подчеркнул Джабаров. — Я оцениваю это так, что надо разбираться, что надо обязательно посмотреть на эти вещи и Федеральной службе безопасности, и Генеральной прокуратуре, потому что все это напоминает измену Родине».
Джабаров также предположил, что если бы некая общественная американская структура призвала российские власти ввести санкции против правительства США из-за каких-то правонарушений, то она существовала ровно столько времени, сколько понадобилось бы полицейским, чтобы до нее доехать.
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич также навал просьбу ФБК госизменой и напомнил о необходимости принятия в России аналога закона Логана.
«Конечно, эта ситуация абсолютно вопиющая. Здесь речь идет абсолютно о госизмене, во-первых. Во-вторых, я напоминаю, что Общественная палата выступила инициатором принять в России аналог американского закона Логана», — цитирует его «РИА Новости».
Общественник напомнил, что этот закон предполагает привлечение к уголовной ответственности людей, сотрудничающих с другими государствами для причинения вреда своей стране. При этом Малькевич подчеркнул, что этот закон не относится к иноагентам, так как призыв ФБК — это по сути просьба сделать гражданам России плохо за то, что они ведут себя так, не как хочется кому-либо.
«Те законы об иностранных агентах, которые у нас приняты, они мягкие, либеральные, и этим пользуются. У нас электоральный год, соответственно — давление будет усиливаться, идет информационная война совершенно лютого накала», — заключил он.
Об обращении ФБК к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян стало известно накануне. Приоритет отдавался восьми высокопоставленным кандидатурам. Подписал письмо исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. Аналогичный запрос фонд намерен подать в Европейский союз и правительство Великобритании.
После этого вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал просьбы ФБК к США о введении санкций унижением себя и своей страны

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