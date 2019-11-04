В Совфеде усомнились в скорой разморозке межпарламентских отношений с США

Размораживание межпарламентских отношений между Россией и США вряд ли возможно в ближайшем будущем. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«В конгрессе практически единодушный антироссийский консенсус», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Косачева, российская сторона проводит отдельные встречи с американскими парламентариями, это чаще сенаторы, чем конгрессмены. Последним его собеседником был сенатор Майкл Ли. Речь шла именно о возобновлении межпарламентского сотрудничества.

По возвращении в Вашингтон и Ли, и другие участники таких встреч оказываются в абсолютном меньшинстве и не получают поддержки коллег, отметил Косачев.

В сентябре, когда готовилась встреча Косачева и Ли, источник в Совете Федерации рассказал, что инициатором разговора стала американская сторона. При этом было известно, что Ли и сопровождающие его лица получили российскую визу без проблем, в отличие от республиканца Рона Джонсона и демократа Криса Мерфи, которые планировали посетить Россию в составе двухпартийной делегации американского конгресса, но позже они заявили, что им было отказано в получении въездных виз. В российском МИДе, в свою очередь, уточнили, что эти законодатели не обращались за визами, и подчеркнули, что они находятся в «стоп-листе», который стал ответом на аналогичный шаг Вашингтона в отношении представителей России.

24 сентября стало известно, что 10 членов российской делегации, в том числе Косачев, не получили американские визы для участия в ГА ООН — американская сторона не оформила документы в срок.