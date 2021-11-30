В Совфеде указали Вашингтону на нарушение договоренностей по дипломатам

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Американцы по традиции выворачивают факты на изнанку

Недавно стало известно о скандальном решении вашингтонской администрации по поводу российских дипломатов. Наших сограждан фактически выдворяют из США, однако пытаются представить дело в ином свете. Член российского Совета Федерации Андрей Климов подчеркнул, что юлить в этом деле бесперспективно – абсолютно понятно, что американские власти нарушают достигнутые ранее договоренности.



Руководитель комиссии СФ по защите госсуверенитета подчеркнул, что вашингтонская администрация де-факто создает условия, при которых многочисленная группа наших дипломатических работников вынуждена выехать за пределы Соединенных Штатов Америки. Таким образом, российская сторона не может воспользоваться ранее утвержденными Москвой и Вашингтоном количественными параметрами. Договоренности есть на бумаге, однако на деле они не выполняются.

Таким образом Климов прокомментировал разгоревшийся скандал вокруг 54 дипломатов из России. Они должны покинуть американскую территорию до 30 января 2022 года. При этом Госдеп США заявляет, что отъезд этих дипломатических работников нельзя воспринимать как выдворение или карательную меру. Мол, такие даты ранее были установлены самим российским МИД.

На это сомнительное заявление уже отреагировал посол РФ в Америке Анатолий Антонов. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что американские власти намеренно искажают информацию, пытаясь представить фактическое выдворение российских дипломатов как запланированный отъезд, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".