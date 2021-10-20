В Совфеде указали на незаинтересованность НАТО в членстве Украины

Североатлантический альянс не заинтересован во вступлении Украины в состав организации. Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о поддержке стремления Киева вступить в НАТО было сделано лишь для того, чтобы успокоить украинские власти. Об этом в среду, 20 октября, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По словам сенатора, министр обороны США по некой причине высказался по теме, которая связана с международными отношениями, а не с обороной и безопасностью.

«Он может говорить что угодно, он забыл, что он — министр обороны, а не дипломат, делает заявление, которое не по его статусу», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Страны НАТО не поддерживают вступление в военный блок страны, от «которой одни проблемы», заключил Джабаров.

Ранее, 10 октября, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что США — главная помощь украинской стороны в борьбе с Россией. Он убежден, что именно американский президент Джо Байден якобы может поставить РФ «красные линии» в вопросах глобальной политики.

При этом 5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что глава государства Владимир Путин ранее подтвердил готовность встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в навязывании ненависти ко всему, что связано с РФ. Это произошло после того, как 5 сентября на Украине снесли памятник дружбе Киева и Москвы, установленный в 2001 году. Решение о сносе поддержали 80 из 120 депутатов Киевского городского совета. Уточняется, что впоследствии из него сделают экспонат в «музее тоталитаризма».

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что заявления о «российской агрессии» являются «выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».