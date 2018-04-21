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В Совфеде удивлены заявлением Госдепа США о коррупции и нарушениях на Украине

21 апреля 2018, 13:09  •  42 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя в разговоре с RT доклад Госдепартамента США о нарушениях прав человека, коррупции и цензуре на Украине, отметил запоздалость подобных выводов.
 
AFP
 

«Вызывает удивление, что они заметили это только сейчас. Нарушение прав человека было ещё во времена, когда Крым находился в составе Украины… Что касается коррупции, то её видно невооружённым глазом. Она была раньше, есть и сегодня. Воровство организуют на самом высоком уровне», — сказал он.

Цеков также предположил, что, вероятно, представленный доклад никак не повлияет на поддержку США украинской стороны.

«Американцы действуют по следующему принципу: Порошенко — проходимец, его окружение — такое же, но это наши проходимцы, наши союзники. Поэтому я считаю, что никаких серьёзных последствий данный доклад иметь не будет», — заключил сенатор.

Ранее в Госдепе США заявили, что на Украине были зафиксированы серьёзные нарушения прав человека, коррупция на правительственном уровне и цензура.

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