В Совфеде сообщили в возможности рассмотрения закона о бюджете до 1 декабря

Совет Федерации может рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на предстоящие три года на заседании 1 декабря, если Госдума успеет принять документ, сенаторы поддержат предложения президента РФ по повышению социальных выплат гражданам. Об этом 18 ноября сообщил замглавы бюджетного комитета СФ Андрей Епишин «РИА Новости».

«Совет Федерации может рассмотреть закон о федеральном бюджете на заседании 1 декабря, если к этому времени Госдума уже примет закон», — сказал он.

Епишин уверен, что социальные инициативы президента «сенаторы точно поддержат».

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин на совещании по социальным вопросам предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей.

Он отметил, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

В связи с этим российский лидер предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году опережающими инфляцию темпами на 8,6%, до 13 890 рублей. В настоящее время МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

Путин отметил, что это решение затрагивает многих граждан. Дело, по его словам, в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит «ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики».