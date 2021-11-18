Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
Главная / Политика

В Совфеде сообщили в возможности рассмотрения закона о бюджете до 1 декабря

18 ноября 2021, 20:25  •  41 • Политика
Совет Федерации может рассмотреть закон о федеральном бюджете РФ на предстоящие три года на заседании 1 декабря, если Госдума успеет принять документ, сенаторы поддержат предложения президента РФ по повышению социальных выплат гражданам. Об этом 18 ноября сообщил замглавы бюджетного комитета СФ Андрей Епишин «РИА Новости».
«Совет Федерации может рассмотреть закон о федеральном бюджете на заседании 1 декабря, если к этому времени Госдума уже примет закон», — сказал он.
Епишин уверен, что социальные инициативы президента «сенаторы точно поддержат».
Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин на совещании по социальным вопросам предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей.
Он отметил, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.
В связи с этим российский лидер предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году опережающими инфляцию темпами на 8,6%, до 13 890 рублей. В настоящее время МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.
Путин отметил, что это решение затрагивает многих граждан. Дело, по его словам, в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит «ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





41
Источник
Похожие новости
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
18 ноября 2021, 01:10
Зачем переписку Лаврова раскрыли всем? Эксперт указал на кризис
18 ноября 2021, 01:10
"Может привести к трагическим последствиям": Киссинджер предупредил США и Китай
18 ноября 2021, 01:10
США внесли Россию в чёрный список: Москву обвинили в "вопиющем нарушении религиозных свобод"
18 ноября 2021, 11:05
"Топите газетами": Захарова ответила итальянцам на критику Путина
18 ноября 2021, 14:35
"Русские грубые и неприветливые": американец приехал в Россию и проверил мемы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
16 ноября 2021, 01:55
Финляндия поднимает вопрос об Ингерманландии
14 ноября 2021, 06:10
Нацист признал Украину Россией
13 ноября 2021, 18:30
Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?
14 ноября 2021, 17:50
"Польская подлость и провокация": Кедми о ситуации на польско-белорусской границе
15 ноября 2021, 18:20
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
13 ноября 2021, 20:50
Украинский эксперт назвал пять областей, которые станут частью РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.