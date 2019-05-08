Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ядерные мины: что в Киеве хотят заложить на границе с Россией
Украинские пограничники не смогли опознать место, где Мерзликин нелегально перес...
Дайджест СМИ: Помпео наделал шума в Ираке и Германии, Памела Андерсон посетила А...
Российская армия в Сирии: Уйти или остаться?
Главная / Политика

В Совфеде сочли дипломатическим демаршем решение Ирана по СВПД

08 мая 2019, 15:54  •  121 • Политика
Уведомление властей Ирана о приостановке исполнения некоторых обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может рассматриваться как дипломатический демарш, но еще не является отказом от ядерной сделки. Такое мнение высказал в среду, 8 мая, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Уведомление Ирана послам Германии, Великобритании, Китая и России о приостановке исполнения «некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки — это еще не отказ от сделки, а, скорее, дипломатический демарш», — написал он в Facebook.
Сенатор отметил, что решение Тегерана не приветствуется, но объяснить его довольно просто, пишет «Газета.ру». По его словам, несоблюдение договоренностей по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды «напрямую не ведет к существенным последствиям». При этом, по его словам, обещание Ирана вернуться к модернизации ядерного реактора на тяжелой воде, «уже может фактически привести к срыву сделки»
«Очень хотелось бы надеяться на то, что всё ограничится дипломатией, а не реальным выходом Ирана из соглашения. Но насколько в этом заинтересованы европейские союзники США — а именно им в первую очередь адресован демарш, — покажет время», — отметил Косачев.
Он добавил, что у Европы есть шанс продемонстрировать, в какой мере она обладает суверенной внешней политикой и влиянием в мире.
Ранее в среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран прекращает выполнять условия по двум пунктам СВПД, которые касаются остановки на 60 суток продаж обогащенного урана и тяжелой воды.
В мае 2018 года США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Тегерана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.
Президент США Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции. В Вашингтоне намерены свести до нуля экспорт иранской нефти и грозят санкциями странам, продолжающим закупки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
07 мая 2019, 20:24
"Не первый на престол": Жене принца Гарри разрешили назвать сына, как вздумается
08 мая 2019, 12:39
Рухани заявил о приостановлении ядерной сделки и дал Европе 60 дней на переговоры - Reuters
08 мая 2019, 15:54
Герои, подводники, полярники: Что известно о новых командующих российского ВМФ
08 мая 2019, 15:54
"Отвага, какой до сих пор не знала история": Что американцам говорили о России в 1943 году - видео
08 мая 2019, 15:54
Членство России в СЕ будет зависеть от участия в выборах генсека - МИД
07 мая 2019, 23:39
Делегаты десяти стран почтили память советских воинов на кладбище Сен-Мартен во Франции
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 мая 2019, 06:09
Уникальный российский "Палантин", от которого "слепнут" НАТОвские...
08 мая 2019, 02:54
Блогер на примере Крымского моста доказал, что Путин "управляет природными закон...
08 мая 2019, 06:09
Операция "Клоун" в России и почему жена запрещает Зеленскому говорить с Пут...
08 мая 2019, 12:24
Госпогранслужба Украины оценила слова Мерзликина о пересечении границы
08 мая 2019, 12:24
«Напоминают не ястребов, а хромых уток»: в России рассказали о состоянии брошенных в ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 мая 2019, 01:28
Чтo cлyчилocь c кибopгoм в аэpoпopтy
07 мая 2019, 20:09
Искусственный вброс: видео с «диспетчерами» из Шереметьева размещали украинские блогеры и сторонники Навального
03 мая 2019, 08:09
ПВО Южных Курил и Тихоокеанский флот беззащитны перед XASM-3-E. В поисках решения
06 мая 2019, 02:09
Это не геноцид? Депутат Верховной рады потребовал "обезлюдить Донбасс"
03 мая 2019, 22:39
Как корреспондент «Комсомолки» оформляет российский паспорт в Донецке: в приеме документов отказали
06 мая 2019, 01:54
Авария при посадке: в СКР сообщили о 41 погибшем при возгорании самолёта в Шереметьеве
06 мая 2019, 11:54
"Рот ему уже обеззубили": Депутату Украины жёстко ответили на "геноцид" Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.