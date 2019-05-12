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В Совфеде считают учения ВСУ по захвату судов данью уважения Порошенко

12 мая 2019, 17:09  •  55 • Украина
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в разговоре с RT прошедшие на Украине учения по захвату судов в открытом море воздушным и водным путями.
 
© sf_press / Flickr
 

«Я думаю, что это дань уважения уходящему верховому главнокомандующему Петру Порошенко. Непонятно, как они хотят побеждать в ближнем бою или кого-то захватывать. Для того, чтобы делать это, необходимо иметь боеспособный флот. К сожалению, украинские ВМС находятся, по сути, в стадии развала. Также непонятно и кого они будут захватывать, ведь на них никто не нападает и не планирует», — заявил сенатор.

По словам Джабарова, очередные украинские учения — это «попытка поиграть мускулами в преддверии вступления в должность нового президента».

Ранее украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.

В ходе учений на палубе был «задержан и уничтожен условный противник» в условиях ближнего боя.

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