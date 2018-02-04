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В Совфеде считают, что Украина может быть причастна к уничтожению Су-25 в Сирии
04 февраля 2018, 20:24 • 374 • Политика
Российский самолет Су-25 мог быть сбит в небе над зоной деэскалации над сирийской провинцией Идлиб 3 февраля с помощью ПЗРК, поступившего в руки террористов с одного из "сгоревших" украинских военных складов.
Переносной зенитно-ракетный комплекс, с помощью которого террористы сбили российский самолет Су-25, мог попасть в Сирию из Украины. Конкретней говоря, его следы могут вести на склад армейских боеприпасов и вооружения в Винницкой области страны.
Такое мнение сегодня озвучил журналистам сенатор Игорь Морозов, в прошлом ветеран Службы внешней разведки. По его мнению, оружейный комплекс мог быть вывезен из Украины под предлогом пожара на одном из военных складов ВСУ.
Так, поясняет сенатор, осенью прошлого года в украинском селе Калиновка произошел пожар "таких катастрофических последствий", что даже официальные лица в Киеве вынуждены были выразить свои подозрения по поводу того, что он был организован специально.
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