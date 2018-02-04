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В Совфеде считают, что Украина может быть причастна к уничтожению Су-25 в Сирии

04 февраля 2018, 20:24  •  374 • Политика
Российский самолет Су-25 мог быть сбит в небе над зоной деэскалации над сирийской провинцией Идлиб 3 февраля с помощью ПЗРК, поступившего в руки террористов с одного из "сгоревших" украинских военных складов.
Переносной зенитно-ракетный комплекс, с помощью которого террористы сбили российский самолет Су-25, мог попасть в Сирию из Украины. Конкретней говоря, его следы могут вести на склад армейских боеприпасов и вооружения в Винницкой области страны.
Такое мнение сегодня озвучил журналистам сенатор Игорь Морозов, в прошлом ветеран Службы внешней разведки. По его мнению, оружейный комплекс мог быть вывезен из Украины под предлогом пожара на одном из военных складов ВСУ.
Так, поясняет сенатор, осенью прошлого года в украинском селе Калиновка произошел пожар "таких катастрофических последствий", что даже официальные лица в Киеве вынуждены были выразить свои подозрения по поводу того, что он был организован специально.
"Он был специально организован для того, чтобы скрыть хищение сотен единиц оружия, которое затем без ведома украинских властей через различные контрабандные поставки могло попасть в руки сирийским террористам", - пояснил Морозов для корреспондента РИА Новости.

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