В Совфеде с пониманием отнеслись к борьбе Польши за главенство своих законов

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поприветствовал в пятницу, 22 октября, высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Европарламенте о шантаже государства, из-за того что Конституционный суд страны признал главенство национальных законов над европейскими.

Цеков подчеркнул, что, несмотря на критическое отношение к Польше как к страдающему русофобией государству, он с пониманием относится к происходящим там изменениям. По словам сенатора, страна занимается борьбой за собственный суверенитет. «Нельзя под одну гребенку причесывать все государства, нельзя навязывать свое видение», — сказал он в беседе с порталом Lenta.Ru.

Парламентарий добавил, что государства, которые вступают в какие-либо объединения, изначально понимают, что отказываются от части своего суверенитета. «Как показывает развитие Евросоюза, очень многие государства отказ от суверенитета больше не воспринимают, не понимают и не хотят с этим мириться. В первую очередь это Венгрия и Польша», — отметил он.

Ранее в этот день Моравецкий заявил о шантаже Польши, из-за того что Конституционный суд страны признал главенство национальных законов над европейскими. «Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа», — сказал премьер и добавил, что подобная практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами ЕС.

Он заявил, что в Польше не согласны с постоянно расширяющимися компетенциями Брюсселя, но будут говорить о том, как разрешить текущие споры, достигнув согласия путем диалога, а не конфликта и противостояния, пишет REGNUM.

Ранее, 7 октября, Конституционный суд Польши принял решение о том, что существует несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положением конституции республики. Это решение было принято, после того как поступил запрос о проверке превосходства одного закона над другим. Обращение в Конституционный суд поступило в марте от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

В совете министров Польши считают, что полномочия суда ЕС, которые заключаются в утверждении верховенства европейского права над конституцией страны, превышены. К такому мнению члены совета министров пришли, после того как Европейский суд юстиции решил, что очередная реформа польской судебной системы, связанная с Национальным судебным советом, может нарушать законодательство Евросоюза. Суд постановил, что при подтверждении нарушения принцип верховенства права Евросоюза накладывает на национальный суд обязанность не следовать этим поправкам.