В Совфеде с иронией восприняли отказ Порошенко от убежища в России

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди во вторник, 8 февраля, в беседе с «Известиями» оценила отказ экс-президента Украины Петра Порошенко от предложенного ему политического убежища в РФ.

«Гуманное предложение президента России Владимира Путина о возможности предоставления политического убежища экс-президенту Украины Петру Порошенко не нашло благодарности в «шоколадном» сердце бывшего президента и настоящего олигарха Украины», — с иронией отметила парламентарий.

Ковитиди указала, что, комментируя предложение российского лидера, Порошенко заявил, что «известная практика» России заботиться об Украине больше не требуется. В ответ на это сенатор заявила, что бывший украинский президент и миллиардер о себе уже давно позаботился, но еще непонятно, стал ли счастливее от его заботы украинский народ.

«А еще [непонятно], в какой стране будет просить убежище сам Порошенко, когда голодным и холодным жителям Украины надоест наблюдать это затянувшееся трагикомичное шоу под названием «украинская власть», — заявила она.

Ранее в этот день на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин напомнил, что однажды предлагал Порошенко политическое убежище. Российский лидер отметил, что тогда украинский политик «иронизировал много по этому вопросу». В этот раз, как пояснил Путин, он напомнил о сделанном им предложении из гуманитарных соображений, а не из-за одобрения его политики.

В свою очередь, Порошенко ответил, что президент Украины Владимир Зеленский «делает подарок Путину», преследуя проевропейскую оппозицию в стране. Вместо этого политик рекомендовал действующей власти «заняться защитой страны».

Руководитель украинской стратегической группы «София» Андрей Ермолаев выразил уверенность, что предложение Путина об убежище Порошенко в России является «политическим стебом»

В настоящее время Порошенко на Украине подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса во время боевых действий, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении заместителем главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, которому инкриминируется превышение власти. Кроме этого, в качестве свидетеля Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о перемещении картин через госграницу, назначении судей, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе.

19 января Печерский районный суд Киева на заседании избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Политика обязали прибывать к следователю и в суд по первому требованию, сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие выезд за границу, а также не выезжать за пределы Киева.

В запрете на выезд за границу он обвинил действующего президента. По его мнению, именно Зеленский отдал приказ не выпускать его из страны. При этом он подчеркнул, что «безумный сценарий» Зеленского еще не окончен, и высказал намерение обжаловать решение суда.