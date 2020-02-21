В Совфеде решили привлечь к труду больше заключённых

В Совете Федерации предложили трудоустроить больше заключённых, разрешив закупать продукцию тюремного производства без проведения конкурсов. Об этом пишет "Парламентская газета".

Одним из авторов инициативы выступил председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Документ внесён на рассмотрение в Государственную Думу 20 февраля.

Сейчас количество трудоустроенных заключённых в учреждениях уголовно-исправительной системы составляет около 170 тысяч человек (40%), тогда как количество незанятых достигает 254 тысяч. Нарастив объёмы закупок, можно создать дополнительные вакансии.

Сенаторы уверены, что законопроект не приведёт к ограничению конкуренции.

"Право выбора способа закупки - через конкурентные процедуры или у единственного поставщика - остаётся бесспорным правом заказчика", - пояснили в СФ.

Как сообщает телеканал "360", ранее правительство России предложило увеличить штрафы за нарушение режима заключения лицами, которые отбывают наказание в тюрьме. Как отметили авторы инициативы, размер дисциплинарного штрафа не менялся с 2003 года.

Поэтому его предложили проиндексировать, увеличив с 200 рублей до 1000-2000 рублей. Также предложена санкция за плохое поведение в виде перевода заключённого в одиночную камеру на срок до шести месяцев.