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В Совфеде разработают законопроекты об электронном голосовании на выборах

04 июля 2020, 03:00  •  27 • Политика
В Совете Федерации разработают законопроекты, предоставляющие возможность электронного голосования на выборах президента России, Госдумы и в регионах. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Подготовим [такие законопроекты]. Возможность электронного голосования должна быть на всех выборах», — сообщил Клишас в разговоре с «РИА Новости».
Накануне о том, что систему онлайн-голосования могут применить на следующих выборах в Московской области сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что такой формат особенно важен для молодежи.
О том, что Центральная избирательная комиссия будет работать над расширением применения на выборах электронного голосования заявляла и председатель ЦИК Элла Памфилова 1 июля.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня в Москве и Нижегородской области. Для участия в таком формате голосования подали заявления примерно 1 млн жителей столицы и почти 140 тыс. нижегородцев.
Самому возрастному избирателю, который проголосовал в электронном формате, было 102 года.

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