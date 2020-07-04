В Совфеде разработают законопроекты об электронном голосовании на выборах

В Совете Федерации разработают законопроекты, предоставляющие возможность электронного голосования на выборах президента России, Госдумы и в регионах. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Подготовим [такие законопроекты]. Возможность электронного голосования должна быть на всех выборах», — сообщил Клишас в разговоре с «РИА Новости».

Накануне о том, что систему онлайн-голосования могут применить на следующих выборах в Московской области сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что такой формат особенно важен для молодежи.

О том, что Центральная избирательная комиссия будет работать над расширением применения на выборах электронного голосования заявляла и председатель ЦИК Элла Памфилова 1 июля.

Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня в Москве и Нижегородской области. Для участия в таком формате голосования подали заявления примерно 1 млн жителей столицы и почти 140 тыс. нижегородцев.

Самому возрастному избирателю, который проголосовал в электронном формате, было 102 года.