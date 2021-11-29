Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardia...
Главная / Политика

В Совфеде рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах

29 ноября 2021, 13:10  •  119 • Политика
В России не будут вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах, так как все необходимые нормы уже есть в законодательстве. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Нет, уже есть всё», — сказал Клишас «РИА Новости», отвечая на вопрос о планах по введению ответственности.
12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.
В тот же день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.
24 ноября комитет Государственной думы (ГД) по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу.
Председатель комитета Андрей Картаполов отметил, что комитет по обороне концепцию поддерживает, однако имеет некоторые замечания, которые не имеют концептуального значения.
В тот же день стало известно, что ГД может рассмотреть законопроекты 16 декабря. В профильных комитетах уточнили, что законопроекты планируется рассмотреть в первом чтении в декабре после окончания срока рассылки в регионы для получения отзывов.
В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





119
Источник
Похожие новости
29 ноября 2021, 01:30
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"
29 ноября 2021, 03:15
Эксперт: У Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией
29 ноября 2021, 03:15
Киев не против стрельбы по "оккупантам". Чем провинился журналист Бутусов?
29 ноября 2021, 09:05
После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян
29 ноября 2021, 06:45
Политолог: Германия может прекратить поддержку "горячих голов" в Киеве
29 ноября 2021, 09:05
"Вам верить нельзя": Украинские пользователи возмутились заявлением ФРГ по "Северному потоку - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2021, 01:20
«В содеянном не раскаиваюсь»: суд арестовал двух обвиняемых в убийстве мужчины в Ленинградской области
25 ноября 2021, 00:05
Израильская авиация 10 минут била ракетами по Хомсу. Заслоном стали "Панцирь-С" и "Бук"
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
23 ноября 2021, 14:15
Украинская бронетехника осталась без белорусской солярки
28 ноября 2021, 09:10
Зеленский объявил войну России
27 ноября 2021, 20:55
Цитата недели принадлежит Путину: "Пшикнул с одной стороны"
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.