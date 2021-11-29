В Совфеде рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах

В России не будут вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах, так как все необходимые нормы уже есть в законодательстве. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Нет, уже есть всё», — сказал Клишас «РИА Новости», отвечая на вопрос о планах по введению ответственности.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

В тот же день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал положительный эффект от введения QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Он добавил, что это также положительно повлияет на уровень вакцинации.

24 ноября комитет Государственной думы (ГД) по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу.

Председатель комитета Андрей Картаполов отметил, что комитет по обороне концепцию поддерживает, однако имеет некоторые замечания, которые не имеют концептуального значения.

В тот же день стало известно, что ГД может рассмотреть законопроекты 16 декабря. В профильных комитетах уточнили, что законопроекты планируется рассмотреть в первом чтении в декабре после окончания срока рассылки в регионы для получения отзывов.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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