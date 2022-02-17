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В Совфеде рассказали об обеспокоенности РФ в связи с эскалацией на Украине
17 февраля 2022, 14:25 • 197 • Политика
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев 17 февраля заявил, что Запад не слышит выражаемую Россией обеспокоенность в связи с эскалацией на востоке Украины.
«Видим, что обеспокоенность, которую мы стремимся донести до наших партнеров, не достигает цели. Запад реализует последовательную линию на дискредитацию и сдерживание России, в том числе с использованием грязных информационных технологий», — приводит слова Косачева пресс-служба Совфеда.
Политик отметил, что российские парламентарии адекватно реагируют на ситуацию и стремятся четко формулировать свою позицию.
Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе. Он подчеркнул, что, в частности, тему якобы готовящегося российского вторжения активно развивает генсек НАТО Йенс Столтенберг.
16 февраля Столтенберг заявил, что альянс намерен продолжать вести пропаганду о подготовке агрессии России против Украины.
15 февраля генсек НАТО во время общения с журналистами сказал, что альянс пока не видит признаков деэскалации напряженности вокруг Украины. Он добавил, что говорить об этих признаках преждевременно даже после объявления России о завершении учений. Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что представители НАТО не могут «трезво оценивать ситуацию».
Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планов по вторжению в соседнюю страну.
12 февраля Лавров в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, тем самым поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса».
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