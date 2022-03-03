В Совфеде рассказали о сложностях в переговорах РФ и Украины

Сложность нынешних переговоров России и Украины заключается в том, что у Москвы нет возможности вести диалог с реальными представителями украинского народа, РФ вынуждена общаться с марионетками. Об этом в среду, 2 марта, заявил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Надежда умирает последней, причем эта надежда главным образом связана с судьбой украинского народа. <…> Те люди, которые сегодня правят от имени украинского народа, меньше всего об украинском народе думают, они живут по инструкциям, которые им готовят в Вашингтоне», — отметил он.

По словам сенатора, вся сложность заключается как раз в том, что у России нет возможности вести диалог с реальными представителями украинского народа, с теми людьми, которые «болели бы душой» за страну. Климов подчеркнул, что Москва вынуждена общаться, по сути, с марионетками.

«Тем не менее если есть возможность каким-то образом ситуацию разрядить, не поступаясь безопасностью России, наших союзников, то, конечно, это нужно делать. <…> Поскольку есть гипотетическая возможность ситуацию привести в тот вид, который бы избавил украинский народ от не нужных никому страданий, это можно и надо делать», — заключил политик.

Ранее в этот день БелТА сообщило о том, что российская делегация переговорщиков выехала к месту встречи с украинской стороной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы ко второму раунду, однако Вашингтон вынуждает украинские власти затягивать переговорный процесс с Москвой, добавил высокопоставленный дипломат.

По оценке президента Украины Владимира Зеленского, первый раунд переговоров не привел к желаемому результату. По его словам, на переговорах Москва озвучила свои позиции, Украина выдвинула встречные пункты для завершения войны. Песков, в свою очередь, подчеркнул, что пока рано давать какие-либо оценки по итогам встречи. Он уточнил, что глава государства Владимир Путин осведомлен о результатах переговоров.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение. Также он разорвал дипломатические отношения с РФ.

Как уточняли в Кремле, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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