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В Совфеде рассказали о последствиях отсутствия ПАСЕ на выборах в Раду

01 июля 2019, 16:39  •  22 • Украина
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о возможном отзыве приглашения наблюдателей ПАСЕ на выборы в парламент.
 
РИА Новости
 

«Во-первых, легитимность выборов на Украине будет под вопросом, во-вторых, демократические институты будут подвергнуты большому сомнению, в-третьих, это будет говорить о том, что Украина не Европа», — заявил Джабаров.

Он отметил, что отказ принять наблюдателей ПАСЕ на выборах в Раду может привести к конфликту в европейских кругах.

«Если они сдадутся, то это будет скандал в Европе, такой скандал, от которого они не скоро оправятся... Я думаю, что это плохой вариант для господина Парубия и украинской демократии», — добавил сенатор.

Ранее Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент в случае восстановления в правах российской делегации в ПАСЕ.

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