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В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией

15 марта 2018, 04:09  •  131 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Киева о намерении в скором времени денонсировать договор о дружбе с Россией.
В скором времени украинские власти планируют упразднить двухсторонний договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией - или же, по крайней мере, так утверждают в Верховной раде. Депутат украинского парламента Светлана Залищук заявила, что, по имеющимся у нее данным, МИД страны уже подготовил предложение по денонсации данного договора.
Кроме того, согласно Залищук, внешнеполитическое ведомство Украины также планирует вывести страну из структур СНГ. Тем не менее украинский депутат еще не готова сообщить, когда президент страны Петр Порошенко подпишет составленный МИД акт.
В любом случае денонсация договора о дружбе с Россией будет крайне необдуманным шагом со стороны Украины. Фактически его можно уравнять с выстрелом себе в ногу. Такую позицию в своем микроблоге Twitter озвучил член Совета Федерации Алексей Пушков.
"Денонсируя договор с Россией от 1998 года, Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу…" - пишет он.
Денонсируя Договор с Россией от 1998 г., Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу..
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 марта 2018 г.

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