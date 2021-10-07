В Совфеде раскритиковали слова литовского политика о России и Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в четверг, 7 октября, в беседе с «Известиями» заявил, что Украина не дождется распада России и получения полуострова.

«Они не дождутся распада России и получения Крыма. Подавляющее большинство стран заинтересовано в сильной России, с которой можно выстраивать экономические отношения. Скорее развалится Евросоюз. После выхода Великобритании могут уйти и другие страны», — подчеркнул сенатор.

В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов назвал следствием патологической русофобии высказывание экс-председателя Верховного совета Литвы. По его словам, избрав «европейский» путь, Украина, Литва и другие прибалтийские страны потеряли достижения советского периода, экономического и промышленного потенциала. В указанных государствах наблюдается катастрофическое падение производства, отток и сокращение населения, а также реабилитация нацистских преступников, подчеркнул Аксенов.

Ранее в этот день экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис указал на то, что развал РФ — это единственная возможность Украины получить Крым. По мнению бывшего руководителя Литвы, «Россия не успокоится» в своем стремлении «владеть территорией вплоть до всей Европы».

29 сентября правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма». Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями.

При этом правящая партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского назвала 2030 год годом возвращения Крыма и территории самопровозглашенных республик Донбасса под контроль Киева.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.