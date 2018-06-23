Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Будем воевать против ИГ и «Нусры»: крупная группировка Свободной сирийской арми...
Полтава 2.0, или Читают ли шведы Пушкина
«Достигли критической точки»: почему в Италии заявили об угрозе развала ЕС
Директор группы «Аквариум» прокомментировал инцидент в Киеве
Главная / Украина

В Совфеде раскритиковали предложение Рады по обмену осуждённых

23 июня 2018, 15:54  •  151 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко о готовности страны обменять 23 осуждённых россиянина на всех отбывающих наказание в России украинцев.
 
РИА Новости
 

«Поведение Украины крайне аморальное. Дело в том, что все предложения по обмену готовились заранее. Условно говоря, они специально арестовывали россиян, которые каким-то образом оказывались на Украине зачастую по своим личным вопросам. Что же касается главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, то он вообще гражданин этой страны. И обвинения ему предъявлены по абсолютно надуманным основаниям», — сказал парламентарий.

При этом Цеков добавил, что не отрицает возможность обмена.

«Я допускаю обмены как таковые, если речь идёт о людях, которые в силу определённых обстоятельств оказались арестованными на территории одного или другого государства без предварительной подготовки. А то, что предлагает Украина, — это, на мой взгляд, заранее готовилось… Всё стало понятно после задержания Вышинского. Как только его арестовали, то сразу заговорили, что поймали его для обмена. И тут же началась истерия вокруг режиссёра Олега Сенцова», — подчеркнул сенатор.

Ранее вице-спикер Рады заявила о готовности Украины обменять 23 осуждённых россиянина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

151
Источник
Похожие новости
23 июня 2018, 12:39
В Закарпатской области из-за выпавшего снега эвакуируют детей из лагеря
23 июня 2018, 15:54
В Совфеде раскритиковали предложение Рады по обмену осуждённых
23 июня 2018, 15:54
Помощник депутата Рады погиб в ДТП на Украине

22 июня 2018, 23:39
Директор группы «Аквариум» прокомментировал инцидент в Киеве
23 июня 2018, 15:54
Журналистов Bloomberg пригласили в Крым убедиться, что полуостров является российским
22 июня 2018, 17:09
Суд назначил экспертизу почерка Саакашвили по делу о гражданстве
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 июня 2018, 07:09
Итоги недели. Нам бы яблок молодильных да воды живой стакан
17 июня 2018, 03:54
Госдеп обвинил Россию в обстреле миссии ОБСЕ
17 июня 2018, 15:09
«Содом в каждый дом»: в Киеве прошёл самый массовый за последнюю историю гей-парад
18 июня 2018, 08:54
Эксперт оценил заявление депутата Рады о надвигающейся на Украину катастрофе
22 июня 2018, 13:54
Советник Порошенко прокомментировал приговор «Народного трибунала» в Донбассе
19 июня 2018, 09:40
Мы стравили два народа, наградите нас
21 июня 2018, 11:24
«Путь отступления»: Порошенко задумался о Ростове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.