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В Совфеде раскритиковали министра обороны США

20 октября 2021, 15:10  •  60 • Политика
Ллойд Остин. Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Джабаров оценил неоднозначное высказывание Остина
Украина давно мечтает стать членом НАТО. Реальных предпосылок для вступления Незалежной в северо-атлантический блок до сих пор нет, однако западные партнеры продолжают кормить местные элиты обещаниями. Исключением не стал и министр обороны США Ллойд Остин, который все же нарвался на критику с российской стороны. 
Напомним, глава американского оборонного ведомства вчера, 19 октября, приехал на Украину. Министр в очередной раз повторил мантру о поддержке Киева со стороны Вашингтона. Он также обещал помочь Незалежной удержать "агрессию России".
Кроме того, высокопоставленный чиновник заявил, что третьи страны не могут наложить вето на решение о вступлении Украины в военно-политический альянс. Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров напомнил министру обороны США, что он не является дипломатом, поэтому не должен делать заявления не по своему статусу. 
Фактически сенатор раскритиковал Остина за неоднозначное высказывание. Более того, парламентарий подверг сомнению позицию американского министра. Он уверен, что на самом деле члены НАТО не хотят видеть Украину в своих рядах. 
Джабаров подчеркнул, что Остин мог сделать подобное заявление, чтобы успокоить украинскую общественность. В действительности же, по мнению политика, военный альянс не нуждается в государстве, "от которого одни проблемы".

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