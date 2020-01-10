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В Совфеде работают над поправками о бесплатном проезде волонтёров к местам ЧС

10 января 2020, 18:54  •  68 • Политика
Эксперты Совета Федерации работают над возможностью сделать обязательной оплату государством проезда для волонтёров, помогающих устранять последствия ЧС, рассказал глава комитета палаты регионов по экономической политике Андрей Кутепов.
В четверг, 9 января, он собирался направить письмо главе МЧС Евгению Зиничеву с просьбой прокомментировать позицию ведомства по этому вопросу, а также прислать соответствующую статистику. Такой вопрос, как он объяснил в разговоре с "Парламентской газетой", возникает в связи с большим фактическим числом волонтёров, которые готовы помочь, но не могут позволить себе оплатить проезд до места ЧС и обратно.
Кутепов просит Зиничева высказать позицию министерства о возможности закрепить порядок обязательной оплаты проезда добровольцам к месту чрезвычайной ситуации и обратно. Поправки будут внесены в закон о благотворительной деятельности.
Сенатор также попросил сообщить о том, сколько различных ЧС помогали устранять волонтёры, а также информацию о количестве добровольцев, которые приняли участие в этих мероприятиях, и о получивших оплату своего проезда государством.

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