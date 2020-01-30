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В Совфеде просят разрешить многодетным семьям брать льготную ипотеку на вторичку

30 января 2020, 03:54  •  40 • Политика
В Совфеде России просят разрешить многодетным семьям брать льготную ипотеку на вторичное жилье, указывая на многочисленные проблемы.
Программу по субсидированию многодетным семьям льготной ипотеки необходимо распространить на вторичный рынок жилья. Как сообщает "Парламентская газета", с такой инициативой выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
Сейчас действует программа, согласно которой льготная ипотека (6%) субсидируется в течение всего срока кредита. Однако она распространяется на новостройки. Исключением является Дальневосточный федеральный округ, где инициатива распространяется на вторичку в сельской местности.
Кутепов обратился к вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением исправить недостаток. Он пояснил, что большая часть мер по поддержке многодетных семей напрямую увязана с их доходами. В итоге без поддержки остаются семьи со средним достатком. В частности, проблемы наблюдаются в Карелии, Ставрополье и в Курской области.
А в Чукотской области вообще есть большая проблема с новостройками, что связано с высокой стоимостью возведения зданий.
Учитывая накопившиеся проблемы, сенатор предлагает распространить льготную ипотеку на вторичку во всех регионах, сделав акцент на области с низким уровнем социально-экономического развития. Также стоит разработать критерии оценки недвижимости, которые исключат возможность продажи непригодных к эксплуатации площадей.

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