В Совфеде просят разрешить многодетным семьям брать льготную ипотеку на вторичку

Программу по субсидированию многодетным семьям льготной ипотеки необходимо распространить на вторичный рынок жилья. Как сообщает "Парламентская газета", с такой инициативой выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Сейчас действует программа, согласно которой льготная ипотека (6%) субсидируется в течение всего срока кредита. Однако она распространяется на новостройки. Исключением является Дальневосточный федеральный округ, где инициатива распространяется на вторичку в сельской местности.

Кутепов обратился к вице-премьеру Андрею Белоусову с предложением исправить недостаток. Он пояснил, что большая часть мер по поддержке многодетных семей напрямую увязана с их доходами. В итоге без поддержки остаются семьи со средним достатком. В частности, проблемы наблюдаются в Карелии, Ставрополье и в Курской области.

А в Чукотской области вообще есть большая проблема с новостройками, что связано с высокой стоимостью возведения зданий.

Учитывая накопившиеся проблемы, сенатор предлагает распространить льготную ипотеку на вторичку во всех регионах, сделав акцент на области с низким уровнем социально-экономического развития. Также стоит разработать критерии оценки недвижимости, которые исключат возможность продажи непригодных к эксплуатации площадей.