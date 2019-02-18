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В Совфеде прокомментировали заявление Волкера о ситуации в Донбассе
18 февраля 2019, 22:39 • 91 • Украина
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера о том, что Россия якобы не проявляет никакого интереса к переговорам по Донбассу.
РИА Новости
«О каком интересе России можно говорить, если все наши усилия были перечёркнуты нежеланием Украины что-либо решать в рамках Минских соглашений. Вынужден констатировать, что они зашли в тупик», — отметил Джабаров.
Ранее Волкер сказал, что Минские соглашения являются чрезвычайно важными и в Вашингтоне хотят, чтобы они были выполнены.
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что Киев должен пересмотреть отношение к минским договорённостям.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Запад повлиять на Киев, чтобы он предпринял реальные шаги по разрешению внутриукраинского кризиса.
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