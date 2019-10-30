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В Совфеде прокомментировали заявление Украины об учениях вблизи Крыма
30 октября 2019, 14:54 • 112 • Украина
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала заявление Украины о том, что тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с полуостровом.
Reuters
Как отметила Ковитиди, в то время как ряд представителей европейского сообщества осознают нарастающие угрозы и призывают Киев к урегулированию ситуации, предлагая применить формулу Штайнмайера, Украина планирует военные учения.
«Все эти противоречивые события происходят на фоне отвода сил и средств на участке Золотое», — отметила она.
Ранее сообщалось, что манёвры состоятся на испытательном полигоне Ягорлык.
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