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В Совфеде прокомментировали заявление Украины об учениях вблизи Крыма

30 октября 2019, 14:54  •  112 • Украина
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала заявление Украины о том, что тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с полуостровом.
 
Reuters
 

Как отметила Ковитиди, в то время как ряд представителей европейского сообщества осознают нарастающие угрозы и призывают Киев к урегулированию ситуации, предлагая применить формулу Штайнмайера, Украина планирует военные учения.

«Все эти противоречивые события происходят на фоне отвода сил и средств на участке Золотое», — отметила она.

Ранее сообщалось, что манёвры состоятся на испытательном полигоне Ягорлык.

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