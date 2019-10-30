В Совфеде прокомментировали заявление Украины об учениях вблизи Крыма

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала заявление Украины о том, что тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с полуостровом.

Как отметила Ковитиди, в то время как ряд представителей европейского сообщества осознают нарастающие угрозы и призывают Киев к урегулированию ситуации, предлагая применить формулу Штайнмайера, Украина планирует военные учения.

«Все эти противоречивые события происходят на фоне отвода сил и средств на участке Золотое», — отметила она.

Ранее сообщалось, что манёвры состоятся на испытательном полигоне Ягорлык.