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В Совфеде прокомментировали заявление США о санкциях после выборов в Донбассе

13 ноября 2018, 16:09  •  180 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Госдепартамента, что Вашингтон осуждает прошедшие в самопровозглашённых ДНР и ЛНР выборы и намерен продолжить вводить санкции против России.
 
РИА Новости
 

«Ситуация неудивительная, всё, что сегодня происходит на Украине, — это повод для санкций, причём вне зависимости от того, происходит там что-то новое или нет», — сказал Морозов.

По его словам, ограничения со стороны Вашингтона — инструмент политического давления на Москву.

Как добавил сенатор, никакими санкциями ситуацию в Донбассе не изменить, нужны только мирные переговоры.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв оценил заявление Госдепартамента.

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