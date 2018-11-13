|
В Совфеде прокомментировали заявление США о санкциях после выборов в Донбассе
13 ноября 2018, 16:09 • 180 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Госдепартамента, что Вашингтон осуждает прошедшие в самопровозглашённых ДНР и ЛНР выборы и намерен продолжить вводить санкции против России.
РИА Новости
«Ситуация неудивительная, всё, что сегодня происходит на Украине, — это повод для санкций, причём вне зависимости от того, происходит там что-то новое или нет», — сказал Морозов.
По его словам, ограничения со стороны Вашингтона — инструмент политического давления на Москву.
Как добавил сенатор, никакими санкциями ситуацию в Донбассе не изменить, нужны только мирные переговоры.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв оценил заявление Госдепартамента.
Подпишитесь на нас
180
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
08 ноября 2018, 20:54
|
11 ноября 2018, 22:09
|
10 ноября 2018, 23:09
|
09 ноября 2018, 01:54
|
11 ноября 2018, 13:54
|
13 ноября 2018, 06:39
|
07 ноября 2018, 14:09