В Совфеде прокомментировали заявление Путина о не выполненных Обамой обещаниях по Украине

Член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о договорённостях с экс-президентом США Бараком Обамой, касавшихся Украины, которые так и не были выполнены американской стороной.

По мнению Морозова, нет никакого другого сценария, кроме сближения России и Украины.

«Для нас важно, чтобы это была дружественная для нас страна, чтобы там не шла гражданская война, чтобы там с нами нормально разговаривали. Это братский народ, который говорит с нами на одном языке в прямом смысле этого слова», — заявил сенатор.

Говоря о переговорах с Обамой, Путин не уточнил, о чём конкретно шла речь во время упомянутого диалога.