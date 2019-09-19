Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гаврилыч и его командиры
Новак подводит итоги переговоров с Украиной и ЕС по газу
Конкуренция в политике России, Дудь, Сенцов и Лукашенко (Николай Стариков)
Эксперт перечислил возможных корейских конкурентов российских С-400: "Есть ...
Главная / Украина

В Совфеде прокомментировали заявление президента Эстонии об усталости Европы от Украины

19 сентября 2019, 17:24  •  128 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о причинах усталости Европы от Украины.
 
Reuters
 

«Я бы отметил, что правильнее было бы сказать, что Европа не устала от Украины, просто в ЕС разобрались, что происходит в данной стране», — заявил он.

По его словам, Европа, соответственно, ведёт себя довольно индифферентно с точки зрения поддержки Киева.

Со своей стороны, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что никаких иллюзий по поводу Украины в МИД Эстонии, Латвии и Литвы не было, нет и не будет, но Киев будет поддерживаться, пока занимает жесточайшую или хотя бы жёсткую антироссийскую позицию.

«Так что текущая поддержка Украины является политической конъюнктурой для Прибалтики», — отметил он.

Ранее Кальюлайд заявила, что новая украинская власть должна показать, что теперь развитие страны будет идти быстрее.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
19 сентября 2019, 14:09
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
19 сентября 2019, 01:09
Транспортный коллапс и задержание с применением бронетехники: что известно о захвате моста Метро в Киеве
19 сентября 2019, 14:09
Зампред ЕК начал встречу с представителями Украины по транзиту газа
19 сентября 2019, 14:24
Молдова – как социалистам сохранить лицо при новом соглашении с ACUM?
19 сентября 2019, 01:09
За десять лет число женщин в украинской армии выросло в 15 раз
19 сентября 2019, 15:39
Источник: вблизи автомобильного моста в Луганске произошел сильный взрыв
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 сентября 2019, 07:54
"Ничего не меняется": Президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украи...
19 сентября 2019, 04:39
Затягивая "Северный поток – 2", Дания сама встала в очередь за российским г...
19 сентября 2019, 07:54
"Не успокаивайте себя иллюзиями": В Раде призвали Украину пойти на жертвы р...
19 сентября 2019, 01:24
Киев взвалил вину за срыв встречи "нормандского формата" на Россию
19 сентября 2019, 17:24
Переговоры России, Украины и ЕС по газу завершились
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2019, 01:09
Закончится раньше, чем Трамп напишет в Twitter: Эксперт о сценарии войны между Россией и Украиной
13 сентября 2019, 21:54
На Украине назвали единственное, что удерживает Киев от войны с Россией
12 сентября 2019, 23:09
Обиделись на "зелёных человечков": Геращенко выключили микрофон и выгнали из Рады. Временно
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
15 сентября 2019, 11:28
"В Незалежной готовится что-то нехорошее!": украинский политолог ОШАРАШИЛ СТУДИЮ!
15 сентября 2019, 16:09
Откровения военного корреспондента: Я знаю, кто убил командиров Донбасса
13 сентября 2019, 12:09
Придет "Генерал Мороз" - Украине "конец"? Экс-депутат Рады раскрыл правду из "Нафтогаза" о российском газе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.