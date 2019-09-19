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В Совфеде прокомментировали заявление президента Эстонии об усталости Европы от Украины
19 сентября 2019, 17:24 • 128 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о причинах усталости Европы от Украины.
Reuters
«Я бы отметил, что правильнее было бы сказать, что Европа не устала от Украины, просто в ЕС разобрались, что происходит в данной стране», — заявил он.
По его словам, Европа, соответственно, ведёт себя довольно индифферентно с точки зрения поддержки Киева.
Со своей стороны, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что никаких иллюзий по поводу Украины в МИД Эстонии, Латвии и Литвы не было, нет и не будет, но Киев будет поддерживаться, пока занимает жесточайшую или хотя бы жёсткую антироссийскую позицию.
«Так что текущая поддержка Украины является политической конъюнктурой для Прибалтики», — отметил он.
Ранее Кальюлайд заявила, что новая украинская власть должна показать, что теперь развитие страны будет идти быстрее.
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