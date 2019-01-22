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В Совфеде прокомментировали заявление о «позорном провале» политики властей Украины

22 января 2019, 14:09  •  34 • Украина
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины, лидера партии «Народный контроль» Дмитрия Добродомова о том, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.
 
РИА Новости
 

Как отметил Клинцевич, Киев не проводит никакого курса.

«Украина не такое мощное государство — как экономически, так и политически», — считает сенатор.

Ранее политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление Добродомова.

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