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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины, лидера партии «Народный контроль» Дмитрия Добродомова о том, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.

РИА Новости

Как отметил Клинцевич, Киев не проводит никакого курса. «Украина не такое мощное государство — как экономически, так и политически», — считает сенатор. Ранее политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление Добродомова.

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