В Совфеде прокомментировали заявление МВФ о помощи Украине

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с НСН прокомментировал заявление о том, что совет управляющих Международного валютного фонда готов после 10 декабря обсудить предоставление помощи Украине.

«Всё глубже и глубже Украина погружается в долги перед МВФ, за которые рано или поздно, как сказал вчера наш президент, Украине придётся платить. Поскольку ничего не развивается, а всё приходит в полный упадок, начиная от промышленности и заканчивая сельским хозяйством, непонятно, чем это закончится. Второй момент — странно, что, когда страна вводит военное положение, ей дают деньги. Обычно МВФ избегает подобных случаев», — отметил Джабаров.

20 октября спикер Рады Андрей Парубий назвал неизбежным повышение цен на газ для украинцев, поскольку от этого зависит финансовая поддержка со стороны МВФ.

Эксперт Дмитрий Марунич прокомментировал ФАН повышение цен на газ.